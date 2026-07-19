Eine chronische Krankheit zerstörte ihren Traum, Primaballerina zu werden, aber ihre Geschichte endete damit nicht.

Kate Stanforth (@katestanforth) beweist, dass Träume sich weiterentwickeln können, ohne jemals zu verschwinden. Nachdem sie im Alter von nur 14 Jahren aufgrund einer chronischen Krankheit eine Karriere als professionelle Ballerina nicht verwirklichen konnte, fand sie einen neuen Weg, ihre Leidenschaft am Leben zu erhalten und die Grenzen des Tanzes zu erweitern.

Eine Kindheit, die von einer Leidenschaft für Ballett geprägt war

Für Kate Stanforth stand der Tanz schon immer im Mittelpunkt. Mit zwei Jahren entdeckte sie das Ballett, und diese Leidenschaft wurde schnell zu ihrer Lebensaufgabe. Mit acht Jahren begann sie eine professionelle Ballettausbildung mit einem klaren Ziel: Ballerina zu werden. Über ein Jahrzehnt trainierte sie intensiv und baute ihre Zukunft auf der Bühne auf. Große britische Kompanien wie das Royal Ballet und Rambert gehörten zu den Stationen, die sie vor Augen hatte. Ihr Traum schien Gestalt anzunehmen, genährt von jahrelanger harter Arbeit, Disziplin und Entschlossenheit.

Eine chronische Krankheit, die den Verlauf seiner Geschichte verändert

Mit 14 Jahren, kurz vor ihrem Ziel, nahm ihr Leben eine dramatische Wendung. Kate Stanforth entwickelte die ersten Anzeichen einer Myalgischen Enzephalomyelitis (ME), auch bekannt als chronisches Erschöpfungssyndrom. Diese komplexe neurologische Erkrankung verursacht tiefe und anhaltende Erschöpfung sowie zahlreiche Symptome, die den Alltag stark einschränken können.

Für die junge Tänzerin war die Konsequenz schwer zu akzeptieren: Sie musste mit dem Ballett aufhören. Zunächst schien diese Unterbrechung nur vorübergehend. Doch mit der Zeit begriff Kate Stanforth (@katestanforth), dass ihre Karriere als professionelle Ballerina, so wie sie sie sich vorgestellt hatte, nicht in gewohnter Weise fortgesetzt werden konnte.

Einen Traum betrauern, um sich neu zu erfinden

Kate durchlebte mehrere Jahre lang eine Phase der persönlichen Neuorientierung. Der Tanz, der ihr stets Freude und Erfüllung geschenkt hatte, wurde nun zu einem schmerzhaften Thema. Sie erklärt , dass es ihr lange schwerfiel, darüber zu sprechen, da der Verlust dieses Teils ihrer Identität schwer zu ertragen war. Mit der Zeit stabilisierte sich ihr Gesundheitszustand jedoch. Anstatt dem Ballett ganz abzuschwören, entschied sie sich, diese Welt auf eine andere Weise wiederzuentdecken.

Damit eröffnete sich ihr ein neuer Weg: Sie gab ihr Wissen weiter, indem sie Tanzlehrerin wurde. Dieser Schritt ermöglichte es ihr, wieder mit ihrer Kunst in Verbindung zu treten und gleichzeitig eine neue Beziehung zu der Disziplin aufzubauen, die ihr ganzes Leben geprägt hatte. Tanz war nun nicht mehr nur ein zu erreichendes Ziel, sondern ein Raum für Ausdruck, Austausch und persönliches Wachstum.

Eine neue Art zu tanzen und Denkweisen zu verändern

Ihre Reise nahm eine neue Wendung, als sie den Rollstuhltanz entdeckte. Dieser Ansatz ermöglichte es ihr, die Bewegung weiter zu erforschen und sich ein inklusiveres Ballett vorzustellen, in dem jeder Körper seinen Platz findet. Heute ist Kate Stanforth (@katestanforth) qualifizierte Ballettlehrerin und arbeitet mit führenden künstlerischen Institutionen zusammen, darunter Matthew Bournes New Adventures, das Royal Ballet und die Rambert Dance Company.

Sie wirkt außerdem an verschiedenen Mode- und Fernsehprojekten mit, darunter Kooperationen für die London Fashion Week und Produktionen, die von BBC, ITV und Channel 4 ausgestrahlt werden. Ihre Karriere beweist, dass Tanz nicht auf eine perfekte Figur oder Performance beschränkt ist. Es geht auch um Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Selbstvertrauen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kate Stanforth (@katestanforth)

Sich für einen inklusiveren Tanz einsetzen

Trotz ihrer Erfahrung beobachtet Kate Stanforth weiterhin Hindernisse für Künstler mit Behinderungen, insbesondere im klassischen Ballett. Sie ist der Ansicht, dass Tänzer mit Behinderungen ihren Wert oft stärker unter Beweis stellen müssen, um als wahre Künstler anerkannt zu werden.

Für Kate Stanforth (@katestanforth) mindert Barrierefreiheit nicht die künstlerische Exzellenz. Im Gegenteil, sie kann die Disziplin durch neue Perspektiven bereichern. Daher setzt sie sich für barrierefreiere Ausbildungsprogramme, eine bessere Repräsentation von Tänzern mit Behinderungen und Chancengleichheit in professionellen Kompanien ein.

Trotz aller Widrigkeiten, die sie durchgemacht hat, ist Kate Stanforths Ziel ungebrochen: eines Tages auf die Theaterbühne zurückzukehren und professionell Ballett zu tanzen. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass Träume nicht zwangsläufig verschwinden, wenn das Leben einem Steine in den Weg legt. Sie können sich verändern, eine neue Richtung einschlagen und sogar noch stärker werden.