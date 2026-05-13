50.000 Dollar fürs Zuschauen bei der WM 2026: Das Jobangebot sorgt für Aufsehen.

Das Jobangebot, über das im Frühjahr 2026 alle reden, stammt weder von einem Tech-Startup noch von einer Kreativagentur. Es kommt von FOX Sports, der US-amerikanischen Sportfernsehtochter der Fox Corporation – und bietet jemandem 50.000 Dollar fürs Fußballgucken.

Das Angebot, das im Internet viral ging

FOX Sports, FOX One und Indeed suchen landesweit nach einem „FOX One Chief World Cup Watcher“ – einer Position mit einem Gehalt von 50.000 US-Dollar, bei der alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in 4K auf FOX One, der offiziellen Streaming-Plattform des Turniers, verfolgt werden. Das Turnier findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt – 39 Tage voller Spiele – und wird von einem eigens dafür eingerichteten Bereich mitten am Times Square in New York City aus verfolgt.

Ein gläserner Bürowürfel mitten auf dem Times Square

Der Posten befindet sich in einem transparenten Glaskubus mitten auf dem Times Square und ist den Tausenden von Besuchern, Touristen und Pendlern zugewandt, die täglich vorbeikommen. Diese Installation verwandelt jedes Spiel in ein regelrechtes Public Viewing – der Posteninhaber wird gewissermaßen zum offiziellen WM-Superfan, der 39 Tage lang für alle sichtbar ist.

Was der Job wirklich beinhaltet

Die Stelle umfasst drei Hauptaufgaben: die lückenlose Verfolgung aller 104 Spiele in 4K-Qualität auf FOX One, die Betreuung des Public Viewing-Bereichs am Times Square für ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis sowie die Erstellung und Verbreitung authentischer Inhalte in den sozialen Medien während des gesamten Turniers, um sich als erste Anlaufstelle für WM-Fans zu etablieren. Diese Stellenbeschreibung erfordert daher Leidenschaft für Fußball, körperliche Belastbarkeit und Social-Media-Kompetenz.

Die Live-Enthüllung auf FOX

Um sich zu bewerben, müssen Kandidaten ihr Indeed-Profil mit ihren relevanten Erfahrungen und Fähigkeiten aktualisieren und die Option „Arbeitgeber können Sie finden“ aktivieren, damit das FOX-Recruiting-Team sie finden kann. Zusätzlich müssen sie ein kurzes Video in den sozialen Medien veröffentlichen, in dem sie erklären, warum diese Position für sie geeignet ist. Verwenden Sie dabei den Hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Bewerbungen werden bis Sonntag, den 17. Mai, entgegengenommen.

Die ausgewählte Person wird am 6. Juni live während der Übertragung des Spiels Boston Red Sox gegen New York Yankees auf FOX bekanntgegeben. Die Position beginnt offiziell am 6. Juni – eine Woche vor Turnierbeginn – und endet am 26. Juli, eine Woche nach dem Finale.

Hinter dem Marketingtrick verbirgt sich ein echtes Geschäftsproblem

Die Partnerschaft zwischen FOX Sports und Indeed zielt darauf ab, FOX One als führende Plattform für die Weltmeisterschaft zu positionieren und gleichzeitig die Indeed-Plattform für eine Kampagne zu nutzen, die Sport, soziale Medien und Markenmarketing miteinander verbindet. Robert Gottlieb, Marketingchef von FOX Sports, fasste die Ziele so zusammen: „Die FIFA Weltmeisterschaft wird ein historisches Turnier sein, das eine ebenso historische Personalbeschaffung verdient. Engagierte Kandidaten erhalten die einmalige Chance, jede Geschichte, jede Nation und jeden mitreißenden Moment, der diesen wunderschönen Sport ausmacht, hautnah mitzuerleben und zu feiern.“

50.000 Dollar, um 104 Footballspiele in einem Glaskubus am Times Square zu verfolgen – für manche ein Traumjob. Doch er erfordert unregelmäßige Arbeitszeiten, ständige Content-Erstellung, den Druck, den Blicken Tausender New Yorker ausgesetzt zu sein, und vieles mehr. Manche würden es einen Job nennen. Andere die Chance ihres Lebens.