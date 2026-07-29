Warum ist das Stillen im öffentlichen Raum in den sozialen Medien weiterhin ein kontroverses Thema?

Ein einfaches Foto einer Mutter, die ihr Baby in einem Park, einem Café oder sogar einem Zug stillt, und schon bricht eine hitzige Debatte los. Mit jedem viralen Bild entbrennt dieselbe Frage erneut: Warum spaltet eine so natürliche Handlung die Gemüter? Zwischen vorgefassten Meinungen und sich wandelnden Ansichten bleibt das Stillen in der Öffentlichkeit ein heikles Thema – und das zu Unrecht.

Stillen in der Öffentlichkeit ist ein Recht

Zunächst eine wichtige Erinnerung: In Frankreich ist das Stillen in der Öffentlichkeit nicht verboten. Sie müssen sich nicht verstecken, um Erlaubnis fragen oder einen abgelegenen Ort zum Stillen suchen. Dennoch berichten viele Mütter, dass sie aufgefordert werden, auf die Toilette zu gehen, ins Auto zu steigen oder sich zu bedecken. Dieser Widerspruch zeigt, dass das Problem nicht im Gesetz liegt, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie manche Menschen diese alltägliche Handlung immer noch betrachten.

Eine natürliche Geste, die nichts mit Sex zu tun hat.

Stillen ist ein natürlicher und lebensnotwendiger Akt. Es ist weder Provokation noch Zurschaustellung. Dennoch werden Frauenbrüste noch immer viel zu oft ausschließlich sexualisiert betrachtet, was Kritik an ihnen befeuert. Dabei erfüllt eine Brust, die zum Stillen benutzt wird, lediglich ihre biologische Funktion: die Ernährung eines Babys. Daran ist nichts Anstößiges. Die Entsexualisierung dieses Körperteils in diesem Kontext ist entscheidend, damit Mütter überall und jederzeit ungestört stillen können.

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Soziale Medien haben die Verwirrung lange Zeit angeheizt.

Auch die Plattformen selbst trugen, wenn auch unbeabsichtigt, zu dieser Kontroverse bei. Jahrelang entfernten automatisierte Tools zur Erkennung von Nacktheit regelmäßig Stillfotos, ohne zwischen einem sexuellen Bild und einer stillenden Mutter zu unterscheiden. Angesichts zahlreicher Proteste von Nutzern und Verbänden änderten die großen sozialen Netzwerke schließlich ihre Regeln. Heute sind Fotos, die Stillen zeigen, im Rahmen ihrer Moderationsrichtlinien in der Regel zulässig.

Warum verschwinden immer noch einige Fotos?

Auch wenn sich die Regeln geändert haben, passieren immer noch Fehler. Automatisierte Systeme können Beiträge versehentlich löschen, insbesondere wenn bestimmte Schlüsselwörter irreführend sind. Massenmeldungen von schädlichen Konten können ebenfalls zu einer vorübergehenden Sperrung führen. Glücklicherweise kann gegen diese Entscheidungen oft Einspruch eingelegt werden, doch dieser Prozess ist zeitaufwändig und kann die betroffenen Content-Ersteller mitunter entmutigen.

Hinter der Kontroverse verbirgt sich eine Frage der Perspektive.

Letztendlich geht es in der Debatte um weit mehr als nur Algorithmen. Immer wieder taucht in den Kommentaren die Frage auf, wie unsere Gesellschaft den weiblichen Körper nach wie vor wahrnimmt. Mütter, die ein Stillfoto teilen, verfolgen in der Regel nur ein Ziel: zu zeigen, dass Stillen etwas ganz Normales ist und somit nicht länger als schockierend gilt.

Ihr Ansatz besteht nicht darin, Stillen als einzige Ernährungsmethode vorzuschreiben. Jede Familie soll weiterhin frei entscheiden können, was für sie am besten passt. Ziel ist es lediglich, dass stillende Mütter dies tun können, ohne sich rechtfertigen zu müssen, ohne unangebrachte Bemerkungen ertragen zu müssen und ohne beobachtet zu werden, als täten sie etwas Verwerfliches.

Letztendlich liegt es nicht an unklaren Regeln, wenn das Thema in den sozialen Medien immer wieder auftaucht. Die Regeln existieren bereits: Stillen in der Öffentlichkeit ist völlig in Ordnung. Jedes virale Foto erinnert uns daran, dass es noch ein langer Weg ist, bis Stillen endlich als das anerkannt wird, was es wirklich ist: ein natürlicher, nährender und zutiefst menschlicher Akt, der es verdient, überall und ohne Vorurteile erlebt werden zu können.