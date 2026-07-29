Von siamesischen Zwillingen zu qualifizierten Lehrerinnen: Ihr Weg ist inspirierend.

Gesellschaft
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ron Lach / Pexels

Andersartigkeit hielt sie nie davon ab, ihren Weg zu gehen. Abby und Brittany Hensel beschritten entschlossen ihre eigenen Wege und wurden schließlich Lehrerinnen in Minnesota. Heute verdeutlicht ihre Geschichte auch ein Problem der Chancengleichheit, das weit über ihre persönlichen Umstände hinausreicht.

Zwei Persönlichkeiten, eine außergewöhnliche Reise

Abby und Brittany Hensel sind amerikanische siamesische Zwillinge, die am Oberkörper zusammengewachsen sind. Obwohl sie einen Teil ihres Körpers teilen, besitzt jede ihren eigenen Verstand, ihr eigenes Herz und ihre eigene Persönlichkeit. Seit ihrer Geburt haben sie sich zu zwei eigenständigen Individuen mit eigenen Wünschen, Meinungen und Zielen entwickelt. Diese Einzigartigkeit hat sie nie davon abgehalten, ein erfülltes Leben zu führen – sowohl privat als auch beruflich.

Zwei Studienabschlüsse für dasselbe Ziel

In der Schule und an der Universität wurden die beiden Schwestern stets individuell wahrgenommen. Nach ihrer Immatrikulation an der Bethel University studierten sie beide Pädagogik, bestanden ihre Prüfungen und erwarben ihre jeweiligen Abschlüsse. Diese akademische Anerkennung ermöglichte ihnen den Zugang zu ihrem Traumberuf: ihr Wissen an jüngere Generationen weiterzugeben.

Ein Lehrerteam wie kein anderes

Heute unterrichten Abby und Brittany eine fünfte Klasse an der Sunnyside Elementary School in Minnesota. Gemeinsam fördern sie ihre Schüler mit einem einzigartigen Ansatz, der durch ihre beiden Perspektiven und sich ergänzenden Unterrichtsstile bereichert wird. Diese Zusammenarbeit eröffnet dem Unterricht eine Fülle an Lernmöglichkeiten. Während die eine ein Konzept erklärt, kann die andere Fragen beantworten oder den Schülern helfen, wodurch eine besondere Lerndynamik entsteht.

Eine Geschichte, die weit über ihre Unterschiede hinausgeht.

Abseits ihres Berufslebens verfolgen die beiden Schwestern auch jeweils eigene Projekte. Abby hat kürzlich geheiratet – ein Beweis dafür, dass jede von ihnen trotz ihres gemeinsamen Körpers ihren eigenen Weg geht.

Ihre Geschichte beschränkt sich daher nicht auf ihre äußerlichen Unterschiede. Sie verdeutlicht vor allem die Stärke zweier Frauen, die ihre Einzigartigkeit sowohl in ihrem Leben als auch in ihrer Karriere zu einer echten Stärke gemacht haben.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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