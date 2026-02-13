Sie stoßen am liebsten am 14. Februar mit Freundinnen an: der Aufstieg des „Galentine’s Day“.

Was wäre, wenn der Februar nicht nur aus einem romantischen Abendessen bei Kerzenschein am 14. Februar bestünde? Immer mehr Frauen stoßen mit Freundinnen am Galentine's Day an, einem Feiertag, der der Freundschaft unter Frauen gewidmet ist. Ursprünglich aus einer Fernsehserie stammend, hat er sich als fröhliche, unbeschwerte und ausgesprochen fröhliche Alternative zum traditionellen Valentinstag etabliert.

Eine Party, die aus einer Serie entstand, die zum Kultklassiker wurde

Ursprünglich war der Galentine's Day eine fiktive Anspielung auf die Realität. In der US-Serie „Parks and Recreation“ organisierte die lebensfrohe Figur Leslie Knope, gespielt von Amy Poehler, 2010 am 13. Februar einen Brunch, um ihre Freundinnen zu feiern. Waffeln, Komplimente, kleine Geschenke und herzhaftes Lachen: Das Konzept war einfach und herrlich herzlich. Es war ein Fest der Freundschaft unter Frauen, am Tag vor dem Valentinstag.

Was als unbeschwerte Szene begann, entwickelte sich schnell zu einem Phänomen, das weit über die Leinwand hinausreicht. Angetrieben von den sozialen Medien, hat sich der Galentine's Day zu einem echten jährlichen Ereignis entwickelt, insbesondere in den USA, Großbritannien und Frankreich. Jedes Jahr um den 13. oder 14. Februar tauchen unzählige Beiträge in den sozialen Medien auf: dekorierte Tische, prickelnde Toasts, Pyjamapartys und Ausflüge mit Freundinnen. Aus einer Fiktion ist eine enthusiastisch angenommene Tradition geworden.

Eine starke Alternative zum Valentinstag

Der Galentine's Day greift die Traditionen des Valentinstags auf und überträgt sie auf die Freundschaft. Blumen, Pralinen, Karten und festliche Abendessen sind nicht länger Paaren vorbehalten. Sie werden zu Symbolen einer ebenso starken Liebe: der Liebe zu Freunden.

Für manche ist es eine Möglichkeit, am 14. Februar den Fokus von der romantischen Liebe abzulenken und alle daran zu erinnern, dass dein Wert nicht von deinem Beziehungsstatus abhängt. Du bist vollständig, strahlend und verdienst es, gefeiert zu werden, egal ob du in einer Beziehung bist, Single oder gerade Single bist. Für andere ist es einfach eine Gelegenheit, einen fröhlichen und unvergesslichen Moment in ihren Kalender einzubauen.

Die Stärke dieses Festes liegt in seiner Freiheit. Es ersetzt nicht unbedingt den Valentinstag, sondern erweitert ihn. Es schafft Raum für andere Formen der Verbundenheit, für jene selbstgewählten Beziehungen, die dich unterstützen, inspirieren und dir helfen, zu wachsen.

Ein schnell wachsendes Kulturphänomen

Der Galentine's Day hat sich im Laufe der Jahre zu einem regelrechten Phänomen entwickelt. Bars und Restaurants bieten mittlerweile spezielle „Mädelsabende“ an. Manche Lokale kreieren sogar eigene Menüs, kreative Workshops oder thematische Geschenksets. Wie so oft hat auch die Wirtschaft diesen Trend für sich entdeckt.

Jenseits von Marketingstrategien ist für viele das gemeinsame Erlebnis das Entscheidende. Ein gemeinsam zubereitetes Abendessen, ein Abend mit angeregten Gesprächen bis spät in die Nacht, ein Briefwechsel oder auch nur ein einfacher Toast können genügen, um dem Fest Bedeutung zu verleihen. Nicht die perfekte Kulisse zählt, sondern die Wärme des Augenblicks.

Stelle die Freundschaft in den Mittelpunkt deines Lebens

Die zunehmende Beliebtheit des Galentine's Day ist Teil einer breiteren Bewegung: der Wertschätzung weiblicher Freundschaften. Lange Zeit im Schatten romantischer Beziehungen stehend, werden sie heute als wichtige Säulen des persönlichen Gleichgewichts anerkannt.

Die Forschung in der Sozialpsychologie unterstreicht die Bedeutung von Freundschaftsnetzwerken für das emotionale Wohlbefinden. Starke Freundschaften helfen, Stress abzubauen, das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und das Selbstvertrauen zu fördern. Diese Bindungen zu pflegen ist daher alles andere als trivial. Es geht darum, ihre strukturierende Rolle im eigenen Leben zu erkennen. Deine Freunde sind die Menschen, die dich wachsen sehen, deine Projekte unterstützen, deine Erfolge feiern und dir in schwierigen Zeiten beistehen. Sie wertzuschätzen bedeutet auch, dich selbst wertzuschätzen.

Eine integrative und sich stetig weiterentwickelnde Feier

Obwohl der Galentine’s Day traditionell mit Frauen in Verbindung gebracht wird, wandelt er sich. Einige Initiativen öffnen ihn für alle, die ihre Freundschaften feiern möchten, unabhängig von Geschlecht oder Beziehungsstatus. Das Datum selbst ist flexibel: der 13. Februar, der Abend des 14. oder das nächstgelegene Wochenende. Diese Flexibilität trägt zu seinem Erfolg bei.

Anders als der Valentinstag, der oft mit Erwartungen verbunden ist, soll der Galentine's Day unbeschwert und fröhlich sein. Es gibt kein festgelegtes Format. Man kann ihn gemütlich, festlich oder sogar minimalistisch gestalten. Er passt sich eurer Stimmung, eurem Budget und eurem Stil an.

Innerhalb weniger Jahre hat sich dieser Feiertag von einem „Sitcom-Gag“ zu einem Fest entwickelt, das in vielen Ländern gefeiert wird. Indem er die Freundschaft in den Mittelpunkt der Feierlichkeiten um den 14. Februar stellt, erinnert er uns an eine einfache und zugleich tiefgründige Wahrheit: Liebe beschränkt sich nicht auf romantische Beziehungen. Sie zeigt sich in tausend Formen, und auch eure Freundschaften verdienen es, mit Stolz gefeiert zu werden.