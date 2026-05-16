An Bord eines Flugzeugs könnte ein Accessoire bei langen Flügen Linderung bei tauben Beinen verschaffen.

Nach stundenlangem Sitzen im Flugzeug ist das Gefühl schwerer oder tauber Beine kaum zu überhören. Dieses Unbehagen tritt häufig auf langen Reisen auf, besonders wenn man sich wenig bewegt. Ein Accessoire könnte das Reiseerlebnis deutlich verbessern: Kompressionsstrümpfe.

Warum schwellen die Beine im Flugzeug an?

Langstreckenflüge sind nicht immer gut für die Durchblutung. Man sitzt mehrere Stunden lang fast unbewegt, wodurch die Wadenmuskulatur weniger beansprucht wird. Diese Muskeln spielen eine wichtige Rolle beim Rückfluss des Blutes zum Herzen. Werden sie weniger beansprucht, verlangsamt sich die Durchblutung in den Beinen. Die Folge: Schweregefühl, geschwollene Knöchel oder Kribbeln können auftreten.

In seltenen Fällen kann diese Blutansammlung auch die Bildung eines Blutgerinnsels in einer tiefen Vene begünstigen, ein Phänomen, das als tiefe Venenthrombose (TVT) bezeichnet wird und umgangssprachlich auch als „Economy-Class-Syndrom“ bekannt ist. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt etwa eine von 6.000 Personen nach einem Flug von mehr als vier Stunden Symptome, die auf ein Blutgerinnsel hindeuten. Das Risiko ist zwar gering, besteht aber, insbesondere für Personengruppen, die häufiger Flugreisen ausgesetzt sind.

Wie funktionieren Kompressionsstrümpfe?

Kompressionsstrümpfe üben einen abgestuften Druck auf die Beine aus: stärker am Knöchel und schwächer zum Unterschenkel hin. Diese Kompression fördert die Durchblutung und reduziert Schwellungen in den Beinen. Das Ergebnis: weniger Schwellungen, ein leichteres Gefühl in den Beinen und mehr Komfort auf Reisen.

Diese Socken, die lange Zeit im medizinischen Bereich verwendet wurden, haben eine umfassende Modernisierung erfahren. Heute sind sie in bequemeren Materialien, verschiedenen Schnitten und Stilen erhältlich, die klassischen Socken ähneln. Mit anderen Worten: Sie müssen nicht auf Stil verzichten, um bequem zu reisen.

Was wissenschaftliche Studien sagen

Die Forschungsergebnisse zu diesem Thema sind vielversprechend. Eine 2021 aktualisierte Cochrane-Studie analysierte zwölf klinische Studien mit fast 3.000 Passagieren, die Flüge von mehr als vier Stunden absolviert hatten. Die Ergebnisse zeigen, dass das Tragen von Kompressionsstrümpfen das Risiko einer asymptomatischen tiefen Venenthrombose – also von Blutgerinnseln, die keine sichtbaren Symptome verursachen – deutlich reduziert.

Konkret entwickelten von 1.000 Reisenden, die keine Kompressionsstrümpfe trugen, etwa 10 diese Art von Thrombose. Bei denjenigen, die Kompressionsstrümpfe trugen, sank diese Zahl auf etwa 1 von 1.000. Die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass schwerwiegende Komplikationen wie Lungenembolien weiterhin sehr selten und in dieser Art von Studie statistisch schwer zu erfassen sind.

Gute Gewohnheiten für komfortableres Reisen

Kompressionsstrümpfe können hilfreich sein, wirken aber noch besser, wenn sie mit ein paar einfachen Gewohnheiten kombiniert werden.

Denken Sie bei einem langen Flug daran, regelmäßig aufzustehen und im Gang auf und ab zu gehen, auch wenn es nur für ein paar Minuten ist.

Das Kreisen der Knöchel oder das Anspannen der Wadenmuskulatur im Sitzen regt ebenfalls die Durchblutung an.

Auch die Flüssigkeitszufuhr spielt eine wichtige Rolle: Genügend Wasser zu trinken, kann dem Körper helfen, die Reise besser zu bewältigen.

Umgekehrt ist es für den Kreislauf nicht optimal, stundenlang mit übereinandergeschlagenen Beinen bewegungslos zu verharren.

Ein nützliches Zubehör, ohne Druck oder Zwang.

Natürlich empfindet nicht jeder lange Flüge gleich. Manche reisen ohne besondere Beschwerden, während andere schnell ein Schweregefühl in den Beinen verspüren oder diese empfindlich finden. Kompressionsstrümpfe sind daher weder notwendig noch ein wesentlicher Bestandteil von komfortablem Reisen. Sie stellen lediglich eine zusätzliche Möglichkeit dar, für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden auf längeren Reisen zu sorgen.

Für Personen mit einer Vorgeschichte von Venenproblemen, Schwangerschaft, Übergewicht oder bekannten Durchblutungsstörungen wird dennoch empfohlen, vor einem Langstreckenflug ärztlichen Rat einzuholen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kompressionsstrümpfe als kleines, unauffälliges Accessoire zu einem der besten Verbündeten im Handgepäck werden können.