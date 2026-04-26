Ein häufiger Fehler, der den Platz im Koffer verringern kann

Das Packen eines Koffers fühlt sich oft wie eine strategische Herausforderung an: Alles muss hineinpassen, ohne dass die Kleidung knittert und ohne dass man etwas Wichtiges vergisst. Eine weit verbreitete Angewohnheit kann dazu führen, dass man mehr Platz verschwendet, als man denkt.

Kleidung zusammenrollen: eine schlechte Idee

Das Rollen von Kleidung ist für viele Reisende zur Gewohnheit geworden. Die Idee erscheint logisch: weniger Falten, mehr Packmaß und ein besser organisierter Koffer. In der Realität bewirkt diese Technik jedoch oft das Gegenteil. Stoffrollen, insbesondere wenn es viele sind, lassen Luftspalten zwischen sich entstehen. Dadurch verschwenden diese kleinen, unsichtbaren Hohlräume bis zu 30 % des verfügbaren Platzes.

Ein Koffer voller zusammengerollter Kleidung mag zwar ordentlich aussehen, nutzt aber den Platz nicht optimal aus. Hinzu kommt ein weiterer Nachteil: Ungleichmäßig komprimierte Stoffe können leichter knittern oder ihre Form verlieren. Mit anderen Worten: Das Versprechen eines kompakteren Koffers wird nicht immer eingelöst.

Eine effizientere Alternative: „Bündelverpackung“

Um wirklich Platz zu sparen, gewinnt eine Methode immer mehr an Beliebtheit: das Bündelpacken. Das Prinzip ist einfach, aber genial. Anstatt jedes Kleidungsstück einzeln zu rollen, ordnet man sie um einen zentralen Gegenstand an, beispielsweise einen Kulturbeutel oder ein Paar Schuhe. Anschließend werden die Kleidungsstücke gefaltet und umeinander gewickelt, um ein kompaktes Bündel zu bilden.

Dieses System reduziert Leerraum und sorgt für eine dichtere Struktur. Schätzungen zufolge kann dadurch bis zu 20 bis 30 % mehr Platz gewonnen werden. Ein weiterer Vorteil: Die Kleidung bleibt oft besser vor Falten geschützt, da sie gleichmäßig verteilt wird. Das Ergebnis ist ein stabilerer, übersichtlicherer und angenehmerer Koffer, den Sie nach Ihrer Ankunft am Zielort nutzen können.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Kleidung, insbesondere Hemden oder formstabilere Kleidungsstücke, flach zu straffen Rechtecken zu falten. Das Ziel bleibt dasselbe: unnötige Luftblasen zu vermeiden.

Weitere Fehler, die Speicherplatz beanspruchen

Neben dem Falten können auch andere Gewohnheiten die Effizienz Ihres Koffers beeinträchtigen, ohne dass Sie es merken. Wenn Sie beispielsweise einen Weichgepäckkoffer überfüllen, kann er sich verformen. Er lässt sich dann schwerer schließen und ist weniger wendig. Ein überfüllter Koffer ist also nicht unbedingt ein optimaler Koffer.

Auch mangelnde Ordnung ist ein häufiger Fehler. Ohne diese Ordnung geraten Kleidungsstücke durcheinander, Platz wird verschwendet und man verliert den Überblick. Aufbewahrungsbeutel oder Kompressionswürfel können hier Abhilfe schaffen.

Ein weiterer, oft übersehener Tipp: Tragen Sie auf Reisen voluminösere Kleidungsstücke. Eine Jacke, ein Pullover oder dicke Schuhe können viel Platz im Gepäck sparen.

Bessere Organisation für leichteres Reisen

Beim optimalen Packen eines Koffers kommt es nicht auf die Größe an, sondern darauf, wie man sein Volumen nutzt. Indem man bestimmte Gewohnheiten ablegt, wie zum Beispiel den Koffer systematisch zu rollen, kann man sein Reiseverhalten grundlegend verändern. „Bündelpacken“ oder strukturiertes Falten spart nicht nur Platz, sondern erleichtert auch das Finden und Auffinden der Kleidung am Zielort.

Letztendlich sorgt gute Organisation für ein reibungsloseres, leichteres und stressfreieres Reisen. Und manchmal genügen schon wenige einfache Anpassungen, um einen überfüllten Koffer in ein optimal genutztes Reisegepäckstück zu verwandeln.