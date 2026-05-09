Geburtstourismus: Warum sich immer mehr werdende Mütter für eine Entbindung im Ausland entscheiden.

Im Ausland gebären, um dem Baby eine zweite Staatsbürgerschaft zu verleihen: Das ist das Prinzip des „Geburtstourismus“. Diese Praxis, die in den sozialen Medien populär wurde, fasziniert ebenso sehr wie sie die Meinungen spaltet. Denn hinter den Bildern von „paradiesischen Geburtsstationen“ und „zusätzlichen Pässen“ kann die Realität weitaus komplexer sein.

Was genau ist „Geburtstourismus“?

Geburtstourismus bezeichnet die Reise in ein anderes Land zur Entbindung, um von den dortigen Staatsbürgerschaftsrechten zu profitieren. In einigen Ländern, wie beispielsweise Kanada, den USA, Brasilien und Mexiko, erhält ein im Land geborenes Kind automatisch die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes.

Für manche Eltern würde diese Strategie ihrem Kind mehr Möglichkeiten eröffnen oder sogar die Erlangung eines Aufenthaltsrechts erleichtern. In sozialen Medien wird Geburtstourismus in einigen Videos als eine Art „administrative Abkürzung“ dargestellt. Diese beschönigte Sichtweise spiegelt jedoch bei Weitem nicht die ganze Realität einer Geburt fernab der Heimat wider.

Eine Praxis, die Kritik hervorruft

Aus ethischer Sicht ist das Thema umstritten. Mehrere Angehörige der Gesundheitsberufe stellen diese Praxis in Frage, Geburten als Mittel zum Erreichen bestimmter administrativer Vorteile zu nutzen.

Die Hebamme und Sophrologin Camille Carrel erinnert uns daran , dass eine Geburt im Ausland alles andere als eine einfache Angelegenheit ist. Sie betont, dass sich manche Frauen notgedrungen in dieser Situation befinden, insbesondere wenn sie aus ihrem Heimatland fliehen oder ihrem im Ausland lebenden Partner folgen. In diesen Fällen kann die Entwurzelung besonders schwer zu verkraften sein, vor allem während einer so intensiven Zeit wie der Schwangerschaft.

Die medizinische Nachsorge ist manchmal komplizierter

Neben administrativen Fragen wirft der Geburtstourismus auch die Frage der medizinischen Versorgung auf. Während der Schwangerschaft wird generell empfohlen, von derselben medizinischen Fachkraft begleitet zu werden, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten.

Wenn eine werdende Mutter zur Entbindung ins Ausland reist, kann dieser Prozess unübersichtlicher werden. Es kann nötig sein, mehrere Fachkräfte zu konsultieren, bevor man ein Team findet, bei dem man sich wohlfühlt. Und vor allem: Nicht alle Länder haben die gleichen Vorstellungen von Geburtshilfe.

Die Praktiken variieren stark von Land zu Land.

Medizinische Methoden, Betreuungspraktiken und verfügbare Ressourcen variieren erheblich von Land zu Land. In Brasilien beispielsweise sind Kaiserschnitte besonders häufig. In anderen Ländern sind manche in Frankreich weit verbreitete Praktiken weniger zugänglich oder gar nicht vorhanden. Dies gilt insbesondere für Geburtsvorbereitungskurse. In Frankreich werden mehrere Kurse angeboten und im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge erstattet. Anderswo ist diese Unterstützung oft deutlich eingeschränkter.

Gleiches gilt für Periduralanästhesien, die nicht überall standardmäßig angeboten werden. Bevor Sie sich dafür entscheiden, ist es daher unerlässlich, die örtlichen medizinischen Einrichtungen gründlich zu recherchieren und sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geburtsplan entsprechen.

Fernab von geliebten Menschen, eine manchmal einsame Erfahrung

Eine Geburt in einem Land, über das man wenig weiß, kann auch emotional sehr belastend sein. Die Entfernung zu Familie, Freunden und gewohnten Abläufen kann das Gefühl der Isolation während der Schwangerschaft und nach der Geburt verstärken.

Fachleute weisen zudem darauf hin, dass Kulturschock und das Gefühl der Entwurzelung zu den Faktoren gehören, die die Stimmung nach der Geburt negativ beeinflussen können. Die Sprachbarriere kann die Kommunikation mit dem medizinischen Personal erschweren und dieses Gefühl der Isolation verstärken.

Jede Reise bleibt einzigartig

Geburtstourismus ist zwar ein viel diskutiertes Thema, doch sollte man nicht vergessen, dass nicht alle Frauen, die im Ausland entbinden, dies tun, um eine zusätzliche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Manche folgen ihren Partnern im Rahmen einer Auswanderung, andere fliehen vor extrem schwierigen Situationen oder bauen sich anderswo ein neues Leben auf.

Wie bei allen Entscheidungen rund um die Mutterschaft gibt es auch hier keinen allgemeingültigen Weg, Schwangerschaft und Geburt zu erleben. Jede werdende Mutter geht ihren eigenen Weg mit ihren individuellen Bedürfnissen, ihrem Körper und ihren Grenzen. Am wichtigsten ist, dass man sich gehört, unterstützt und sicher fühlt, unabhängig davon, in welchem Land das Baby geboren wird.

Kurz gesagt, ist Geburtstourismus ebenso faszinierend wie anregend, da er hochsensible Themen berührt: Mutterschaft, Identität, Familie und Ungleichheiten zwischen Ländern. Während manche darin eine Chance sehen, ihrem Kind mehr Möglichkeiten zu eröffnen, weisen Experten darauf hin, dass eine Geburt im Ausland eine umfassende medizinische, emotionale und logistische Vorbereitung erfordert. Jede Schwangerschaft und Geburt verläuft individuell, und am wichtigsten ist, dass werdende Mütter diese Phase in einem respektvollen und ihren Bedürfnissen angepassten Umfeld erleben können.