Reisen in der Schwangerschaft wirft viele berechtigte Fragen auf. In den allermeisten unkomplizierten Schwangerschaften ist Fliegen während der Schwangerschaft jedoch weiterhin problemlos möglich.

Es gibt keine internationale Regelung, die schwangeren Frauen das Fliegen verbietet. Die Entscheidung hängt vom Stadium der Schwangerschaft, dem allgemeinen Gesundheitszustand der Frau und möglichen geburtshilflichen Komplikationen ab.

Da jede Schwangerschaft einzigartig ist, ist eine individuelle ärztliche Beratung vor Reiseantritt unerlässlich.

Ist Fliegen während der Schwangerschaft gefährlich?

Das Hauptrisiko bei Flugreisen während der Schwangerschaft ist nach wie vor die venöse Thromboembolie . Längere Immobilität, Dehydrierung und schwangerschaftsbedingte Veränderungen der Blutgerinnung erhöhen dieses Risiko.

Bei Langstreckenflügen von mehr als vier Stunden ist erhöhte Wachsamkeit geboten.

Es können auch andere unangenehme Nebenwirkungen auftreten. Die trockene Kabinenluft fördert die Dehydrierung und verschlimmert bestehende Übelkeit oder Müdigkeit. Rückenschmerzen verstärken sich oft bei längerem Sitzen.

Druckschwankungen können den gastroösophagealen Reflux, der während der Schwangerschaft häufig auftritt, verschlimmern.

Diese Risiken bleiben jedoch mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen beherrschbar. Sie stellen keine generelle Kontraindikation für Flugreisen dar, sofern die individuelle medizinische Situation beurteilt wird .

Ab welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft ist Flugreisen möglich?

Erstes Quartal: Vorsicht geboten

Im ersten Trimester sind lange Reisen aufgrund von Übelkeit, Müdigkeit und dem Risiko einer Fehlgeburt nicht ratsam.

Dehydrierung, die durch wiederholtes Erbrechen noch verschlimmert wird, stellt einen zusätzlichen Risikofaktor dar. Wir empfehlen, direkte und kurze Wege zu wählen.

Das zweite Quartal: das ideale Fenster

Das zweite Trimester , oft auch als die goldene Zeit der Schwangerschaft bezeichnet, ist der beste Zeitpunkt zum Reisen. Übelkeit lässt nach, die Energie kehrt zurück und der Bauchumfang bleibt moderat.

Der ideale Zeitraum liegt zwischen der 18. und 24. Woche .

Das dritte Quartal: zunehmende Beschränkungen

Ab dem dritten Trimester werden die Einschränkungen strenger. Das Risiko einer Frühgeburt steigt, und die Schwellungen der unteren Extremitäten verstärken sich.

Generell wird empfohlen , nach der 37. Schwangerschaftswoche nicht mehr zu fliegen .

Was sind die Kontraindikationen und Situationen, in denen Fliegen vermieden werden sollte?

Bestimmte Erkrankungen stellen eine formale Kontraindikation für das Fliegen dar.

Zu den Hauptrisiken zählen die Gefahr einer Frühgeburt bei regelmäßigen Wehen, einer hämorrhagischen Plazenta praevia, einer Präeklampsie oder eines unkontrollierten Bluthochdrucks.

Schwere Anämie mit einem Hämoglobinwert unter 8 g/dL, unkontrollierter Schwangerschaftsdiabetes, akute Infektionen, schwere HNO-Erkrankungen wie Sinusitis oder Otitis sowie eine Vorgeschichte von venöser Thromboembolie ohne angemessene Prophylaxe kommen hinzu.

Bestimmte Situationen erfordern eine Verschiebung der Abreise:

Neu aufgetretene oder ungeklärte Genitalblutungen

Regelmäßige Uteruskontraktionen

Fruchtblasenruptur

Unerklärliches Fieber oder Anzeichen einer Harnwegsinfektion

Unkontrollierter Diabetes oder instabiler Bluthochdruck

Auch Reiseziele, die nicht empfehlenswert sind, verdienen Beachtung. Gebiete mit einem Risiko für Infektionskrankheiten wie Zika , Malaria oder Denguefieber sollten unbedingt gemieden werden.

Auf diese Liste kommen abgelegene Regionen ohne Zugang zu geburtshilflicher Versorgung, Reiseziele in sehr großen Höhen über 3.658 Metern und Gebiete mit intensiver Hitze, die das Risiko der Austrocknung erhöhen, hinzu.

Richtlinien der Fluggesellschaft und erforderliche Dokumente

Die meisten Fluggesellschaften befördern schwangere Frauen bis zur 36. Schwangerschaftswoche bei einer Einlingsschwangerschaft und bis zur 32. Schwangerschaftswoche bei Mehrlingsschwangerschaften.

Forscher des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in Großbritannien bestätigen diese Grenzwerte als Referenzempfehlungen.

Die Richtlinien variieren jedoch je nach Anbieter:

Ryanair : Ab der 28. Schwangerschaftswoche ist ein flugtaugliches Attest erforderlich; ab der 36. Schwangerschaftswoche ist das Fliegen bei Einlingsschwangerschaften untersagt.

: Ab der ist ein flugtaugliches Attest erforderlich; ab der 36. Schwangerschaftswoche ist das Fliegen bei Einlingsschwangerschaften untersagt. easyJet : Möglich bis zum Ende der 35. Schwangerschaftswoche bei einer Einlingsschwangerschaft, bis zur 32. Schwangerschaftswoche bei einer Mehrlingsschwangerschaft.

: Möglich bis zum Ende der 35. Schwangerschaftswoche bei einer Einlingsschwangerschaft, bis zur 32. Schwangerschaftswoche bei einer Mehrlingsschwangerschaft. Air France : Keine Einschränkungen oder ärztliche Bescheinigung erforderlich

: Keine Einschränkungen oder ärztliche Bescheinigung erforderlich Air Transat : Bis zur 35. Woche ohne Einschränkung möglich, ärztliches Attest zwischen der 36. und 38. Woche erforderlich.

: Bis zur 35. Woche ohne Einschränkung möglich, ärztliches Attest zwischen der 36. und 38. Woche erforderlich. United Airlines : Ab der 36. Schwangerschaftswoche ist ein ärztliches Attest erforderlich, das 72 Stunden vor Abflug ausgestellt werden muss.

Wir empfehlen, vor jeder Reservierung die jeweiligen Unternehmensrichtlinien zu prüfen.

Zu den erforderlichen medizinischen Dokumenten gehören ein ärztliches Attest, das 7 bis 10 Tage vor der Abreise ausgestellt wurde, ein Schwangerschaftsheft und eine Bescheinigung mit Angabe des voraussichtlichen Entbindungstermins .

Reisevorbereitungen: Wichtige Schritte und Versicherung

Es ist unerlässlich, vor jeder Abreise systematisch einen Gynäkologen, eine Hebamme oder einen Allgemeinmediziner zu konsultieren.

Diese Reisevorberatung ermöglicht die Beurteilung des Gesundheitszustands, das Screening auf Kontraindikationen und den Erhalt einer Bescheinigung über das Fehlen medizinischer Kontraindikationen .

Zu den wichtigsten Schritten gehören die Aktualisierung der Schwangerschaftsakte, das Einholen von Rezepten für Kompressionsstrümpfe und die Besprechung kompatibler Impfstoffe.

Bezüglich der administrativen Abläufe empfiehlt es sich, die Stornierungsbedingungen von Flügen zu prüfen und Geburtskliniken in der Nähe des Reiseziels ausfindig zu machen. Das Notieren lokaler Notrufnummern erhöht die Reisesicherheit.

Reiseversicherungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Es ist unerlässlich, die Klausel zu Schwangerschaft und die Versicherungsbedingungen für den Fall von medizinischen Komplikationen oder Frühgeburten zu prüfen.

Manche Verträge schließen schwangerschaftsbedingte Kosten ab der 28. Woche oder sogar ab der 32. Woche aus. Schwangerschaften nach künstlicher Befruchtung oder Mehrlingsschwangerschaften erfordern besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Versicherungsausschlüsse .

Bewährte praktische Tipps für einen angenehmen Flug in der Schwangerschaft

Die Wahl eines Gangplatzes erleichtert häufiges Umhergehen und regelmäßiges Gehen.

Der Sicherheitsgurt muss unter dem Bauch, niemals darüber, angepasst werden. Ein Lendenkissen verbessert den Sitzkomfort bei längerem Sitzen deutlich.

Das Tragen lockerer Kleidung und leicht anzuziehender Schuhe wird weiterhin empfohlen, da Beine und Füße in der Höhe anschwellen.

Die Vorbeugung von Venenthrombosen beruht auf mehreren Säulen:

Tragen Sie ab dem Morgen der Reise medizinische Kompressionsstrümpfe (20-30 mmHg).

(20-30 mmHg). Knöchelbeuge- und -streckübungen sowie Pedalierbewegungen in sitzender Position

Stehen Sie alle 60 bis 90 Minuten auf und gehen Sie im Gang auf und ab.

Vermeiden Sie es, die Beine zu überkreuzen.

Ausreichend Flüssigkeit in kleinen Mengen zu sich zu nehmen, ist wichtig. Vermeiden Sie Alkohol, übermäßigen Kaffeekonsum und kohlensäurehaltige Getränke. Leichte Snacks wie Cracker, Ingwer oder Minze können Übelkeit lindern.

Die Sicherheitstore nutzen Funkwellen, die für das Baby unbedenklich sind. Eine manuelle Durchsuchung bleibt jedoch ein Recht, das ausgeübt werden kann.

Im Falle von Wehen, Blutungen, Brustschmerzen oder einem vorzeitigen Blasensprung ist es unbedingt erforderlich, die Besatzung unverzüglich zu benachrichtigen.

Langstreckenflüge und Mehrlingsschwangerschaften: Sonderfälle

Langstreckenflüge erhöhen das Risiko einer venösen Thromboembolie und erfordern daher erhöhte Aufmerksamkeit. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige Bewegung und das Tragen von Kompressionsstrümpfen sind besonders wichtig.

Jetlag kann einen ohnehin schon labilen Schlafrhythmus zusätzlich stören. Eine schrittweise Anpassung des Tagesablaufs einige Tage vor der Abreise hilft, sich besser zu erholen.

Zwischenstopps bieten zwar Gelegenheit zum Kontakteknüpfen, erhöhen aber die allgemeine Erschöpfung. Bei Mehrlingsschwangerschaften schränken Fluggesellschaften die Anzahl der Zwischenstopps ab der 32. Schwangerschaftswoche oder sogar früher ein.

Da das Risiko einer Frühgeburt deutlich höher ist, ist spezialisierte geburtshilfliche Expertise vor jeder Reiseentscheidung unerlässlich.

Andere Transportmittel während der Schwangerschaft

Autofahren bringt eigene Einschränkungen mit sich. Fahrten über 300 km werden nicht empfohlen. Regelmäßige Pausen beugen Ermüdung vor und verringern das Thromboserisiko.

Unebene Straßen sollten vermieden werden, und der Sicherheitsgurt sollte immer unterhalb des Bauches angepasst werden.

Die Bahn ist eines der geeignetsten Verkehrsmittel während der Schwangerschaft. Die Wahl eines Gangplatzes und regelmäßiges Aufstehen beugen dem Risiko einer Venenthrombose wirksam vor.

Bei Kreuzfahrten verweigern die meisten Reedereien die Beförderung von Passagierinnen ab der 24. Schwangerschaftswoche. Einige akzeptieren Schwangere bis zur 32. Woche mit ärztlichem Attest.

Das Risiko von Seekrankheit ist während der Schwangerschaft erhöht. Es ist daher unerlässlich, vor jeder Buchung sicherzustellen, dass ein Arzt an Bord ist.

Ihre Rechte aufgrund meiner Erfahrung als schwangere Passagierin

Schwangere Passagierinnen genießen gemäß der europäischen Verordnung EU261 die gleichen Schutzrechte wie andere Reisende.

Bei erheblicher Verspätung oder Absage kann eine Entschädigung von bis zu 600 Euro geltend gemacht werden. Dieser Anspruch bleibt auch bei einer Schwangerschaft bestehen.

Fluggesellschaften sind verpflichtet, auf Anfrage Unterstützung beim Priority Boarding , angemessene Verpflegungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Rollstuhlnutzung zu leisten.

Sie dürfen die Beförderung nach Ablauf der Frist oder ohne die erforderlichen medizinischen Unterlagen rechtmäßig verweigern, jedoch bleibt jede Diskriminierung allein aufgrund einer Schwangerschaft verboten.

Im Falle einer Flugverspätung stärkt die sorgfältige Dokumentation aller Verspätungen und zusätzlichen Kosten Ihren Entschädigungsanspruch. Eine Schwangerschaft kann daher besondere Bedürfnisse mit sich bringen, die eine verstärkte Unterstützung rechtfertigen.

Solche Situationen vorherzusehen, indem man alle relevanten Dokumente aufbewahrt, ist ein vernünftiger Ansatz für ein sorgenfreies Reisen.