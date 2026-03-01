Passfoto: Kann zu starkes Make-up Probleme am Flughafen verursachen?

Perfekt definierte Konturen, grafischer Lidstrich, ein strahlender Teint … was, wenn Ihr Passfoto beim Boarding zum größten Problem wird? Mit dem Aufkommen der Gesichtserkennung wird die Übereinstimmung zwischen Ihrem echten Gesicht und Ihrem offiziellen Foto genauer denn je geprüft. Sollten Sie also lieber auf Make-up verzichten, um unbesorgt reisen zu können?

Wenn Schönheitstrends auf Grenzkontrollen treffen

Der Trend „Passfoto-Make-up“ ist auf TikTok und Instagram ein Riesenerfolg. Die Idee: ein elegantes Aussehen auf dem Passfoto präsentieren – makellose Haut, definierte Gesichtszüge, perfekt geschminkte Lippen. Ein echtes Beauty-Shooting… Der Haken? Einige misslungene Fotos gingen viral.

Berichten zufolge wurde einigen Reisenden die Beförderung verweigert oder sie wurden bei der Sicherheitskontrolle aufgehalten, weil ihr natürliches Gesicht – oder einfach ihr Make-up – nicht mehr dem professionellen Foto in ihrem Reisepass entsprach. Bereits 2024 berichtete die Washington Post über Fälle, in denen die Diskrepanz zwischen Foto und tatsächlichem Aussehen die Identifizierung erschwerte. Die Botschaft ist klar: Am Flughafen hat die Übereinstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Foto Vorrang vor ästhetischen Gesichtszügen.

Sehr klar definierte internationale Regeln

Standards entstehen nicht aus dem Nichts. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) regelt Passfotos mit Dokument 9303. Ziel ist die weltweite Gewährleistung einer zuverlässigen Identifizierung. Das Foto muss Ihr gewohntes Aussehen ohne größere Veränderungen widerspiegeln. Natürlicher Hautton, ein klarer Blick, sichtbares Haar: Neutralität ist oberstes Gebot.

In den Vereinigten Staaten empfiehlt das US-Außenministerium, auf Reisen „ein Make-up zu tragen, das Ihrem gewohnten Stil entspricht“. In Europa wenden die Schengen-Staaten ähnliche Standards an, um die ordnungsgemäße Funktion biometrischer Geräte zu gewährleisten, wie beispielsweise die automatisierten PARAFE-Gates in Frankreich oder die ABC-Gates in anderen Ländern.

Auch in Singapur und Dubai stützt sich die automatisierte Grenzkontrolle auf diese strengen Kriterien. Kontrastreicher Lippenstift, voluminöse künstliche Wimpern oder ausgeprägtes Contouring können die Gesichtsproportionen verändern und die Interpretation durch die Systeme erschweren.

Was die Maschinen wirklich sehen

Moderne biometrische Technologien analysieren weit mehr als nur ein Lächeln. An Flughäfen wie Paris-Charles-de-Gaulle oder Heathrow vergleichen 3D-Scanner bis zu 80 Gesichtspunkte: Augenabstand, Nasenbreite, Kinnkonturen und Wangenknochenstruktur.

Konturierendes Rouge, intensiver Highlighter oder Wimpernverlängerungen können diese Signale optisch verändern. Dadurch gerät der Algorithmus ins Stocken. Und wenn die Maschine unsicher ist, muss ein Mitarbeiter eingreifen. Das kann zu einer einfachen zusätzlichen Überprüfung führen … oder zu einer stressigen Verzögerung beim Boarding.

Interessanterweise weisen Experten auf zwei ähnliche Fallstricke hin. Ein stark geschminktes Foto, auf dem man ungeschminkt unterwegs ist, kann problematisch sein. Umgekehrt gilt dasselbe: Ein einfaches Foto, das bei der Ankunft mit völlig anderem Make-up aufgenommen wurde, kann die Wiedererkennung erschweren.

Schönheit und Authentizität: die richtige Balance

Gute Nachricht: Es geht nicht darum, Make-up zu verbieten. Dein Gesicht ist, ob mit oder ohne Make-up, in all seinen Facetten absolut wertvoll und schön. Es geht nicht darum, deinen Stil zu verändern, sondern ihn beizubehalten. Wenn du also normalerweise auf Reisen Make-up trägst, lass dich auch so fotografieren. Bevorzugst du im Alltag einen natürlichen Look, musst du dich für ein professionelles Porträtfoto nicht verstellen. Wichtig ist nur, dass dein Foto dein gewohntes Aussehen authentisch widerspiegelt.

Ein einfacher Tipp: Machen Sie ein Selfie unter Ihren üblichen Reisebedingungen und vergleichen Sie es mit Ihrem offiziellen Passfoto. Ist der Unterschied auffällig, lassen Sie es am besten vor der Passerneuerung aktualisieren. Ein professioneller Fotograf kann ebenfalls hilfreich sein: Er weiß, wie er die Beleuchtung optimal einsetzt, um Ihre Vorzüge hervorzuheben, ohne sie zu verändern.

Kurz gesagt, die universelle Regel bleibt dieselbe: Ihr Reisepass ist in erster Linie ein Sicherheitsdokument, erst dann ein schmeichelhaftes Porträt. In einer Welt, in der elektronische Sicherheitskontrollen immer häufiger eingesetzt werden und biometrische Verfahren immer wichtiger werden, bleibt die schnelle und zuverlässige Identifizierung oberstes Gebot. Auf Reisen ist ein authentisches Foto viel besser als ein „Meisterwerk“, das Sie nur aufhält. Ihre natürliche Ausstrahlung, die Ihr wahres Ich widerspiegelt, ist beim Boarding immer Ihr bester Verbündeter.