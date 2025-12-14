Search here...

Dejar el pelo bajo el abrigo: la tendencia inspirada en las gemelas Olsen que causa revuelo

Peluquería
Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

¿Te metes el pelo en el cuello del abrigo para un look desenfadado? Esa es la pregunta que está dando que hablar en TikTok con el hashtag #Olsentuck, una tendencia capilar ultrasencilla inspirada en las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen. Popularizada durante la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2025/2026, este truco transforma un descuido diario en una declaración de estilo minimalista y sofisticada.

Los orígenes de las gemelas Olsen

Mary-Kate y Ashley Olsen, antiguas estrellas de la década del 2000 y creadoras de The Row, encarnan la elegancia natural. ¿Su sello distintivo? El cabello discretamente recogido bajo una bufanda, chaqueta o abrigo para un efecto bohemio y chic sin esfuerzo. Este gesto, visto en las calles de Nueva York, resulta atractivo por su simplicidad: evita que los mechones rebeldes se muevan al viento y añade un toque de misterio. Este hábito sartorial de las hermanas Olsen está conquistando las pasarelas y las redes sociales.

Viralidad explosiva en TikTok

El #Olsentuck está arrasando en TikTok, con miles de vídeos que muestran cómo adoptar este recogido en segundos. Las influencers lo están probando con abrigos oversize o bufandas gruesas, demostrando su versatilidad: perfecto para el invierno, aporta volumen y un aire relajado sin necesidad de peinados complicados. En Instagram, las fashionistas están entusiasmadas con esta tendencia por su accesibilidad, ideal si llegas tarde y olvidas desenredarte el pelo. Es la antítesis de los looks recargados, en perfecta sintonía con la estética de The Row: minimalista, chic y atemporal.

@michellengatimin pov: el look Olsen (pero con capas) #olsentuck #hairhack #winteroutfit #outfitideas #coldweatherfits ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra y Jo Stafford

Por qué funciona para todos

Nada más fácil: ponte el abrigo, mete el pelo en el cuello y ¡voilá!, estilo natural garantizado. Este truco favorece a todo tipo de rostros, enmarcando sutilmente los rasgos e incluso protege de la humedad invernal. Democratiza el estilo Olsen, antes reservado para la élite neoyorquina, haciendo que la moda sea inclusiva y práctica para el día a día.

El recogido Olsen no es solo una peculiaridad capilar: es una filosofía de moda donde la naturalidad triunfa sobre la perfección. Acéptala con entusiasmo para un invierno elegante y sin esfuerzo; esta tendencia nos recuerda que la verdadera elegancia a menudo nace de un simple gesto.

