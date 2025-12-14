Dejar el pelo bajo el abrigo: la tendencia inspirada en las gemelas Olsen que causa revuelo

¿Te metes el pelo en el cuello del abrigo para un look desenfadado? Esa es la pregunta que está dando que hablar en TikTok con el hashtag #Olsentuck, una tendencia capilar ultrasencilla inspirada en las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen. Popularizada durante la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2025/2026, este truco transforma un descuido diario en una declaración de estilo minimalista y sofisticada.

Los orígenes de las gemelas Olsen

Mary-Kate y Ashley Olsen, antiguas estrellas de la década del 2000 y creadoras de The Row, encarnan la elegancia natural. ¿Su sello distintivo? El cabello discretamente recogido bajo una bufanda, chaqueta o abrigo para un efecto bohemio y chic sin esfuerzo. Este gesto, visto en las calles de Nueva York, resulta atractivo por su simplicidad: evita que los mechones rebeldes se muevan al viento y añade un toque de misterio. Este hábito sartorial de las hermanas Olsen está conquistando las pasarelas y las redes sociales.

El peinado Olsen es todo diversión y juegos hasta que te quitas la chaqueta y tu cabello está tan enredado que podría servir como nido de pájaro . pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — Me llaman Carol (@theycallm3carol) 20 de diciembre de 2024

Viralidad explosiva en TikTok

El #Olsentuck está arrasando en TikTok, con miles de vídeos que muestran cómo adoptar este recogido en segundos. Las influencers lo están probando con abrigos oversize o bufandas gruesas, demostrando su versatilidad: perfecto para el invierno, aporta volumen y un aire relajado sin necesidad de peinados complicados. En Instagram, las fashionistas están entusiasmadas con esta tendencia por su accesibilidad, ideal si llegas tarde y olvidas desenredarte el pelo. Es la antítesis de los looks recargados, en perfecta sintonía con la estética de The Row: minimalista, chic y atemporal.

Por qué funciona para todos

Nada más fácil: ponte el abrigo, mete el pelo en el cuello y ¡voilá!, estilo natural garantizado. Este truco favorece a todo tipo de rostros, enmarcando sutilmente los rasgos e incluso protege de la humedad invernal. Democratiza el estilo Olsen, antes reservado para la élite neoyorquina, haciendo que la moda sea inclusiva y práctica para el día a día.

El recogido Olsen no es solo una peculiaridad capilar: es una filosofía de moda donde la naturalidad triunfa sobre la perfección. Acéptala con entusiasmo para un invierno elegante y sin esfuerzo; esta tendencia nos recuerda que la verdadera elegancia a menudo nace de un simple gesto.