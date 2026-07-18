Estos accesorios para el cabello pueden transformar un peinado en segundos.

Peluquería
Léa Michel
@sph_oie / TikTok

¿Quieres darle un aire nuevo a tu peinado sin pasar horas frente al espejo? Los accesorios para el cabello son tus aliados perfectos para transformar tu estilo al instante. Horquillas, pinzas, peinetas o pasadores decorativos: a veces, un pequeño detalle marca la diferencia. ¿Y lo mejor? No hay reglas: sin importar tu edad, largo de cabello o forma de rostro, puedes usar los accesorios que más te gusten.

Las pinzas para el cabello, las reinas de los cambios de look exprés.

Tradicionalmente asociadas a la infancia, las horquillas para el cabello han ganado prestigio. Existen en multitud de estilos, desde modelos adornados con perlas hasta versiones con pedrería, incluyendo acabados metálicos o formas gráficas.

Colocada a un lado para sujetar un mechón de pelo o sobre la oreja, una horquilla es suficiente para añadir un toque elegante a un peinado sencillo. ¿Prefieres un look más atrevido? Dos horquillas idénticas colocadas simétricamente crean un efecto moderno y a la última.

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Pinzas y peinetas decorativas, tan prácticas como elegantes.

Las horquillas decorativas son todo un acierto. Te permiten sujetar el cabello rápidamente a la vez que le dan un toque elegante a tu peinado. Un moño desenfadado, un semirecogido o un recogido improvisado adquieren un nuevo aire al instante gracias a una bonita horquilla. Los peines decorados también son aliados imprescindibles.

Colocadas detrás de un moño o sobre un peinado semirecogido, añaden un toque sofisticado sin necesidad de técnicas especiales. Además, estos accesorios suelen sujetar el cabello con más suavidad que algunas gomas demasiado ajustadas.

@bivisii Cada forma, cada color, gracias ♬ sonido original - ash

Horquillas que llaman la atención de todos

Si te encantan los detalles que hacen brillar un peinado, las horquillas decorativas son para ti. Adornadas con perlas, cristales o delicados motivos, iluminan un moño, una trenza o incluso el cabello suelto en cuestión de segundos.

Para ocasiones festivas, las diademas con joyas o las delicadas cadenas para el cabello pueden transformar un peinado cotidiano en un look más elegante. Es una forma sencilla de añadir un toque de brillo sin cambiar completamente tu estilo.

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¿La única regla? ¡Divertirse!

Los accesorios para el cabello no tienen límite de edad, ni longitud de cabello "ideal", ni estilo definido. Cabello corto, largo, rizado, liso, gris, teñido o natural: todo vale. Quedan igual de bien con el cabello suelto que con una coleta, una trenza o un moño ligeramente despeinado. No están reservados para una forma de rostro o una ocasión específica, sino para cualquiera que quiera darle un toque personal a su peinado. Y no necesitas ser una experta en cabello: solo necesitas unos segundos para darle personalidad a tu look.

En definitiva, los accesorios para el cabello demuestran que no necesitas revolucionar tu rutina para cambiar de look. Una bonita horquilla, un elegante broche o unos cuantos pasadores bien elegidos a veces bastan para realzar todo el potencial de un peinado y expresar tu estilo de forma sencilla y a tu gusto.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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