Se corta el pelo con una herramienta de construcción: ¡el resultado es una locura!

Por falta de tiempo, dinero o confianza, cada vez más mujeres renuevan sus cortes de pelo en casa y se recortan las puntas con lo que tienen a mano. Una creadora de contenido, que combina estilo y construcción, abordó esta tarea capilar con un artículo más propio de una caja de herramientas que de un neceser. Pista: su peinado era impecable.

Un láser para cortar el cabello

Cortarse el pelo en casa es arriesgado, sobre todo si no se te da bien la geometría ni tienes experiencia con el cabello. Algunas mujeres siguen con diligencia tutoriales fiables en línea, mientras que otras improvisan, confiando en su ingenio. Una entusiasta de la belleza DIY llamada @makristia cambió su peine por un láser de construcción para guiar sus tijeras y evitar un corte asimétrico en capas.

La creadora de contenido, tan experta con el rímel como con el taladro y tan cómoda con un mono como con un vestido de satén, está más acostumbrada a dar forma a tablas de madera que a aplicar tratamientos de keratina. Sin embargo, para este pequeño cambio de imagen capilar, sacó la artillería pesada y no robó los cajones del baño, sino el banco de trabajo de su garaje. Y hay que decirlo: ¡esta técnica de construcción funciona de maravilla!

Esta herramienta de medición, muy utilizada en albañilería, traza una línea clara sobre el cabello inusualmente largo del trabajador experimentado. Su compañero, sin conocimientos de peluquería, le ayuda con la parte difícil. Con la parte trasera de la maquinilla, recorta las puntas, y el resultado es digno de una peluquería .

El truco inusual y económico que atrae

En el pie de foto, la creadora de contenido, que habla con tanto humor como jerga de la construcción, justifica su trabajo: "Las peluquerías son demasiado caras". Y no se equivoca del todo. Las mujeres gastan una media de 40 € en un simple corte de pelo, mientras que los hombres apenas gastan 10 € en la peluquería de barrio. Esta joven, con sus habilidades manuales y su profesión física, utilizó su equipo con inteligencia. Y es un éxito rotundo.

Mientras que algunas mujeres usan una liga para ajustar su peinado, esta experta en todo optó por un objeto más familiar, uno cuya precisión comprende. En los comentarios, los internautas incluso elogiaron esta inusual configuración, comparando a la joven con Kim Possible. "Esto podría ser lo más ingenioso que he visto en internet", decía un comentario. Incluso los profesionales del sector aprueban la idea. "Como estilista, lo apruebo, y nos vendría bien", añadió uno.

Rompiendo estereotipos sobre las mujeres entusiastas del bricolaje

En su video, la madre soltera no solo comparte un consejo para el cabello; también reinterpreta su profesión, inexorablemente asociada con los hombres. Redefine no solo su peinado, sino también los estereotipos que lo rodean. Estos pantalones cargo y botas militares son su ropa de diario. Lejos de ser una manitas de fin de semana o una "ayudante" de trabajo que solo sabe pegar papel tapiz, se ensucia las manos (o, mejor dicho, el cemento).

Contrariamente a lo que se podría pensar, esta herramienta, readaptada de su función original, no es solo un accesorio ocasional que acumula polvo en su garaje. Es un instrumento que siempre lleva consigo. Porque cuando va a trabajar, no lleva un bolso de diseñador, sino un maletín lleno de llaves inglesas y destornilladores. Con esta exhibición de su cabello, demuestra que no todas las mujeres en la construcción tienen cortes de pelo masculinos ni modales "masculinos".

Si alguna vez has pensado en cortarte el pelo tú mismo, ya sabes qué hacer. Este tutorial, diferente a todo lo que has visto en redes sociales, es perfecto para darle a tu cabello un nuevo look.