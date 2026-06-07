¿Cuáles son los colores de cabello natural más raros del mundo?

A nivel mundial, el negro y el castaño predominan abrumadoramente en el espectro de colores de cabello humano. Todos los demás tonos son, en comparación, excepciones. Pero, ¿cuál es el color de cabello natural más raro? Descifremos una historia que es principalmente genética.

La genética es más sutil de lo que parece.

Un estudio a gran escala publicado en 2018 , con la participación de aproximadamente 350 000 personas, esclareció estos mecanismos. Sus autores demostraron que el gen MC1R solo explica alrededor del 73 % de la heredabilidad del cabello rojo: otros genes intervienen en la activación o desactivación de su efecto. Aún más sorprendente, la mayoría de las personas portadoras de dos variantes del gen MC1R no son pelirrojas, sino rubias o de cabello castaño claro. En otras palabras, el color del cabello depende de una compleja interacción de varios genes, no solo de uno.

El cabello rojo, el color más raro.

El cabello rojo afecta solo a entre el 1 y el 2 % de la población mundial, lo que lo convierte en el color de cabello natural más raro. Este tono se debe a variaciones de un gen específico, el MC1R, que determina el tipo de pigmento (melanina) que produce el cuerpo. Cuando este gen funciona "normalmente", promueve la producción de eumelanina, un pigmento oscuro. Sin embargo, algunas variantes del gen reducen esta producción en favor de la feomelanina, un pigmento rojo anaranjado, responsable del cabello rojo. Una característica importante es que este rasgo es recesivo. Para tener cabello rojo, se debe heredar una variante del gen de cada uno de los padres, lo que explica su rareza.

Una distribución geográfica muy desigual

El cabello rojo no se distribuye uniformemente por todo el mundo: se concentra en las poblaciones del norte y oeste de Europa. Escocia ostenta el récord, con aproximadamente un 13 % de la población pelirroja, seguida de Irlanda (alrededor del 10 %). En estas regiones, una proporción mucho mayor de la población —hasta un 40 % en Escocia— porta una variante del gen sin manifestarla. Se trata de portadores "ocultos", capaces de transmitir el color del cabello a sus hijos sin que ellos mismos lo presenten.

Rubio natural, otro tono poco común.

El cabello rubio natural, a menudo asociado con el norte de Europa, es poco común en todo el mundo, afectando aproximadamente al 2-3% de la población. Si bien es frecuente en Escandinavia, se vuelve muy raro al considerar todos los continentes. En este caso, la genética también juega un papel fundamental, pero a través de un mecanismo más complejo que en el caso del cabello rojo.

Si el cabello rojo resulta tan fascinante, sin duda se debe a que combina su rareza estadística con una historia genética única. Siendo el color de cabello más raro del mundo, es poco probable que desaparezca: el gen responsable se sigue transmitiendo discretamente de generación en generación. Un color de cabello poco común, pero firmemente arraigado en la herencia humana.