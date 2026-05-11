Cabello que se engrasa rápidamente: las causas más comunes y subestimadas.

Lavar el cabello por la mañana y lucir una elegante coleta por la noche: para muchos, esta es una situación familiar y algo frustrante. ¿Por qué se engrasa el cabello tan rápido, a veces en menos de 24 horas? La respuesta no siempre está donde uno esperaría. En realidad, varios factores cotidianos, a menudo ignorados, pueden influir mucho más que la simple genética. Aquí presentamos un resumen de las causas más comunes, con consejos de dermatólogos.

Lavarse el pelo con demasiada frecuencia: el efecto rebote

Esta es la causa principal, y la más paradójica. Cuando tienes el cabello graso, tiendes a lavarlo a diario. Sin embargo, este hábito, lejos de ayudar, puede agravar el problema. Según la Clínica Dermatológica de Columbia , lavarse el cabello con champú con demasiada frecuencia o con demasiada fuerza irrita el cuero cabelludo, que entonces comienza a producir aún más sebo para protegerse. Esto es lo que se conoce como el "efecto rebote".

El problema suele estar en la fórmula del producto: los champús que contienen sulfatos (como el lauril sulfato de sodio) tienden a resecar el cuero cabelludo, que reacciona aumentando la producción de sebo. ¿La solución? Espacia los lavados (cada dos días, o incluso con menos frecuencia) y elige fórmulas suaves sin sulfatos agresivos.

Las hormonas, esas aliadas caprichosas

La producción de sebo está regulada principalmente por hormonas, sobre todo por los andrógenos. Sus fluctuaciones pueden convertir nuestro cuero cabelludo en una auténtica montaña rusa. El estrés, la menstruación, el embarazo, la menopausia o ciertos medicamentos pueden provocar un aumento repentino en la producción de sebo. Healthline también señala que el cortisol, la hormona del estrés, puede influir directamente en la actividad de las glándulas sebáceas. Por eso, es tan importante incorporar momentos de relajación a tu rutina.

La acumulación de productos de peinado: una trampa silenciosa

Sprays, lacas, ceras, sérums, acondicionadores sin enjuague… Todos estos productos, por muy efectivos que sean, pueden acumularse en el cuero cabelludo y obstruir los folículos pilosos. El resultado: una sensación de pesadez, un cuero cabelludo que no respira bien y una mayor acumulación de sebo. El champú en seco, en particular, es una buena solución rápida entre lavados, pero si se usa con demasiada frecuencia, termina formando una capa que atrapa la grasa y los residuos. Lo ideal es usar un champú clarificante o un exfoliante suave para el cuero cabelludo una vez por semana para limpiarlo en profundidad sin irritarlo.

Tocarse el cabello (o atárselo cuando está mojado)

Es un gesto aparentemente inofensivo y a menudo inconsciente, pero importante. Pasar los dedos por el cabello o manipularlo a lo largo del día transfiere sebo de las manos a las puntas. Lo mismo ocurre con las fundas de almohada y las sábanas que no se cambian con regularidad, o con los cepillos que nunca se limpian: acumulan sebo, células muertas de la piel y residuos de productos, que luego se depositan en el cabello al día siguiente.

Clima, dieta y casos específicos. El clima también influye: el calor y la humedad estimulan la producción de sebo, mientras que la transpiración la hace más visible. Una dieta desequilibrada, rica en azúcares o alimentos ultraprocesados, también puede favorecer la inflamación y, por lo tanto, el exceso de sebo. Por el contrario, los ácidos grasos omega-3 (presentes en el pescado azul y las semillas de lino) ayudan a regular la producción de sebo. En algunos casos, el cabello que se engrasa con mucha facilidad también puede estar relacionado con la dermatitis seborreica, una afección cutánea que afecta aproximadamente al 11 % de la población, según la Clínica Cleveland . Si la oleosidad se acompaña de caspa grasa, picazón o enrojecimiento persistente, es recomendable consultar a un dermatólogo, quien podrá ofrecer el tratamiento adecuado.

Tener el cabello graso con facilidad no es inevitable ni señal de mala higiene. Suele ser el resultado de pequeños desequilibrios entre nuestras hormonas, nuestra rutina de cuidado capilar y nuestros hábitos diarios. Espaciando los lavados, eligiendo fórmulas suaves y cuidando el cuero cabelludo como si fuera la piel, puedes conseguir un cabello más claro y duradero. Y, sobre todo, aprenderás a cuidar tu cuero cabelludo de forma saludable.