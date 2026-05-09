La inesperada herramienta de belleza que algunas personas usan para dar volumen a su cabello.

Las redes sociales están repletas de sorprendentes consejos de belleza, y algunos se vuelven virales en cuestión de días. ¿El último? Usar… un rizador de pestañas para dar volumen en la raíz. Sí, este accesorio, normalmente reservado para las pestañas, ahora se está incorporando a las rutinas de cuidado capilar de algunas creadoras de contenido.

La versión "para realzar la raíz" del rizador de pestañas

Este truco se popularizó en Instagram gracias a creadoras de contenido como @makeupbynadi. El principio es sencillo: utiliza un rizador de pestañas clásico en pequeños mechones de cabello en la coronilla para crear una ligera onda en las raíces.

Al pellizcar suavemente el cabello hacia arriba durante unos segundos, las raíces se levantan ligeramente del cuero cabelludo. El resultado: un efecto más ligero y natural, como después de un secado con secador. En teoría, la idea puede parecer improbable. Sin embargo, la lógica es bastante sólida. Gracias a su forma curva, el rizador de pestañas funciona como una mini herramienta de peinado capaz de crear un rizo directamente en la raíz del cabello.

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Los "trucos para el cabello" están invadiendo las redes sociales.

Este consejo forma parte de una tendencia mucho más amplia: los trucos de belleza y las rutinas de cuidado personal reinventadas. En TikTok e Instagram, el contenido con el hashtag #hairhack acumula millones de visualizaciones. Los creadores compiten entre sí para transformar objetos cotidianos en accesorios para el cabello improvisados.

Palillos chinos para crear un moño, un vaso para dar forma a una coleta voluminosa o pinzas estratégicamente colocadas durante el secado… sobran los trucos creativos. ¿Qué los hace tan atractivos? Su accesibilidad. No hace falta comprar diez productos nuevos: la clave suele ser reinventar lo que ya tienes en el baño.

El volumen no es un requisito

Aunque los medios y las redes sociales hablan constantemente de "cabello lacio que hay que evitar" o "volumen perfecto", es importante recordar que el cabello fino o delgado por naturaleza no es en absoluto un defecto. A algunas personas les encantan los peinados con volumen y las raíces marcadas, mientras que otras prefieren el cabello liso, suelto o con movimiento. Y ambos estilos son igualmente hermosos.

El volumen no es un estándar de belleza que deba alcanzarse a cualquier precio. El cabello tiene diferentes texturas, densidades y comportamientos, y eso es parte de lo que lo hace único. Por lo tanto, estos consejos deben ser opciones divertidas para quienes disfrutan experimentando con sus peinados, nunca una imposición para transformar su cabello natural.

Un consejo para probar con suavidad

Como cualquier técnica poco convencional, esta requiere cierta precaución. El metal del rizador de pestañas puede dañar algunas longitudes de cabello si se aprieta demasiado, especialmente en cabello fino, dañado o quebradizo. Lo ideal es ser muy delicada y nunca tirar bruscamente de las raíces.

Otro punto importante: esta técnica solo debe usarse en cabello seco. El cabello mojado es mucho más frágil y propenso a romperse. Los expertos también desaconsejan usar un rizador de pestañas caliente cerca del cuero cabelludo. La versión clásica es perfectamente adecuada para lograr el efecto deseado sin riesgos innecesarios.

Alternativas que también funcionan muy bien

Si esta técnica no te convence, existen muchas otras maneras de dar movimiento a las raíces.

Las mini pinzas colocadas en la coronilla durante el secado siguen siendo un método muy popular. Los rulos de velcro, utilizados sobre el cabello seco o ligeramente tibio, también permiten crear un bonito efecto de volumen sin aplicar calor excesivo.

La clásica combinación de cepillo redondo y secador de pelo sigue siendo una apuesta segura para quienes prefieren un peinado suave y con volumen.

Por último, algunos polvos voluminizadores aplicados directamente en las raíces pueden proporcionar un efecto de mayor densidad en segundos, especialmente en cabellos finos.

En definitiva, esta tendencia pone de relieve una cosa: la belleza también puede ser un espacio creativo. Experimentar, reutilizar objetos y divertirse con el cabello puede ser una forma desenfadada de reinventar tu rutina, sin presiones ni reglas universales.