"Gel floreciente", esta manicura japonesa es la nueva tendencia para 2026

Minimalista un día, maximalista al siguiente: las manicuras se reinventan constantemente. Esta primavera de 2026, una técnica japonesa está acaparando todas las miradas y promete transformar tus uñas en auténticas obras de arte abstractas. ¿Su nombre? Gel Blooming.

¿Qué es exactamente el gel floreciente?

El gel floreciente es una técnica de nail art que se basa en una fórmula de gel muy específica. Como explica la manicurista Natalia Mercedes en Vogue, «este gel se aplica sobre una base que aún no ha curado con lámpara UV o LED».

Aquí es donde surge la magia: al aplicar un color encima, el pigmento no se fija. Se difumina, se estira y se transforma gradualmente antes de fijarse bajo la lámpara. A diferencia de una manicura clásica con sus líneas limpias y ultracontroladas, aquí entra en juego un elemento inesperado.

¿El resultado? Efectos fluidos, orgánicos, casi hipnóticos. Algunos diseños se asemejan a un tie-dye circular, otros evocan delicados jaspeados o patrones que parecen florecer en la uña. Cada dedo se vuelve único, imposible de reproducir con exactitud. Y es precisamente esta singularidad la que resulta tan atractiva.

Una inspiración directamente desde Japón

El gel floreciente forma parte de la gran tradición del arte de uñas japonés, reconocido por su minuciosa atención al detalle y su audaz creatividad. En Japón, los salones especializados llevan años explorando técnicas que combinan la precisión técnica con la experimentación artística.

Aquí, el diseño no solo existe: evoluciona. Antes del secado, el patrón "florece" en la uña gracias a la difusión controlada del pigmento. El tiempo de secado bajo la lámpara influye directamente en la intensidad del efecto. Cuanto más se espera, más se despliega el color. Esta dimensión casi viva le da a la manicura un carácter expresivo y contemporáneo. Tus uñas dejan de ser simples lienzos para convertirse en un lienzo para la expresión creativa, reflejando tu personalidad.

¿Por qué esta tendencia es tan atractiva?

Una de las grandes ventajas del gel floreciente es la libertad que ofrece. Puedes jugar con contrastes fuertes para mejorar la difusión: blanco y negro para un efecto gráfico, azul eléctrico sobre nude para un look moderno, rosa y rojo para una versión vibrante y atrevida. Los estampados animales, como el leopardo o la cebra, son especialmente adecuados para esta técnica.

Y en 2026, la belleza es más que nunca una cuestión de expresión personal. El gel floreciente llega en el momento justo: ofrece un equilibrio perfecto entre creatividad y elegancia, sin necesidad de pedrería, textura ni accesorios adicionales. Cada uña se convierte en una pequeña obra de arte abstracta. Puedes adaptarla a tus deseos, a tu estado de ánimo y a tu estilo. Uñas cortas y naturales, largos llamativos, formas cuadradas o almendradas: esta técnica se adapta a todas las formas de mano y las realza.

Con su efecto difuminado y artístico, el gel floreciente se perfila como una de las principales tendencias de manicura para la primavera de 2026. Como cualquier aplicación de gel, requiere una retirada específica. Se recomienda realizarla profesionalmente en un salón de belleza para preservar la salud de la uña natural.