Para el cabello seco y sin brillo, un remedio casero podría marcar la diferencia.

Consejos y trucos
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Cabello sin brillo, áspero, puntas quebradizas… la sequedad es un problema común, agravado por los factores que lo agreden a diario: el calor de las herramientas de peinado, el agua dura, la exposición al sol o la coloración frecuente. Antes de recurrir a tratamientos costosos, un remedio casero sencillo y bien documentado puede ofrecer una mejora real: una mascarilla de aceite de coco. Una solución accesible que aprovecha los beneficios de un ingrediente que ya se encuentra en muchas cocinas.

¿Por qué el cabello se reseca y pierde brillo?

La fibra capilar está protegida por una capa externa que produce aceites naturales, responsables del brillo y la suavidad del cabello. Cuando esta capa se debilita —debido al calor, tratamientos químicos o un ambiente seco— el cabello pierde hidratación. En consecuencia, se ve opaco al tacto y a la vista, y se vuelve más propenso a la rotura y a las puntas abiertas.

Aceite de coco, un aliado natural

Entre las soluciones caseras, el aceite de coco destaca por sus propiedades especialmente efectivas. Rico en ácidos grasos, sobre todo ácido láurico, y en vitamina E, tiene la capacidad de penetrar profundamente en la fibra capilar, mientras que muchos tratamientos solo actúan en la superficie. Al limitar la pérdida de proteínas, principal causa de sequedad y rotura, ayuda a restaurar la flexibilidad y el brillo del cabello dañado.

Cómo aplicar la mascarilla

Su aplicación es sencilla. Simplemente derrite dos cucharadas de aceite de coco y distribúyelo mechón a mechón sobre el cabello seco o ligeramente húmedo, desde la mitad hasta las puntas. Déjalo actuar de veinte a treinta minutos, o incluso toda la noche para un tratamiento más intensivo, antes de enjuagar con agua tibia y finalizar con un enjuague de agua fría para sellar la hidratación.

Económico y natural, este remedio casero puede transformar el aspecto del cabello seco. Sin embargo, ten en cuenta que el aceite de coco es menos adecuado para cabellos grasos: se recomienda empezar con una pequeña cantidad para observar la reacción de tu cabello.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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