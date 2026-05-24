Utiliza una cuchara para aplicarse el delineador de ojos, y a internet le encanta el resultado.

Consejos y trucos
Anaëlle G.
@probbeauty / TikTok

¿Y si la herramienta perfecta para un delineado impecable ya estuviera en el cajón de tu cocina? Esa es la idea de Elizabeth (@probbeauty), creadora de contenido de belleza, quien compartió un truco sencillo pero efectivo en TikTok: usar una cuchara como plantilla para lograr un delineado limpio y simétrico. El video fue un éxito instantáneo entre los internautas, muchos de los cuales elogiaron los resultados precisos y fáciles de conseguir, incluso para quienes tienen poca experiencia con el maquillaje.

Un consejo de maquillaje

El truco de la cuchara no es del todo nuevo en el mundo de la belleza en redes sociales, pero la demostración de Elizabeth (@probbeauty) le ha dado un nuevo impulso. El principio es simple: en lugar de trazar la línea a mano alzada, arriesgándose a un resultado tembloroso o asimétrico, se utiliza la forma redondeada de una cuchara como guía. Un truco ingenioso que transforma un utensilio cotidiano en una auténtica herramienta de maquillaje, sin necesidad de comprar nada adicional.

El asa para la línea inferior

La técnica se desarrolla en dos pasos. Primero, la creadora utiliza el mango recto y delgado de una cuchara para trazar la línea inferior del delineador. Al colocar el mango alineado con el ojo, hacia la sien, Elizabeth (@probbeauty) crea una base recta y definida que servirá de guía para comenzar el trazo. Este primer paso le permite definir el ángulo del futuro delineado de ojos de gato con gran precisión, evitando las dudas propias del delineado a mano alzada.

El borde curvo para la línea superior

A continuación, Elizabeth (@probbeauty) da la vuelta a la cuchara para usar su borde redondeado. Aplicada suavemente sobre el párpado, esta curva natural actúa como plantilla para trazar la línea superior del delineador, siguiendo armoniosamente la forma del ojo. El resultado: una línea suave y uniforme que se curva con gracia hacia la comisura externa y se une a la base dibujada en el paso anterior. Combinando estas dos técnicas, puedes lograr un delineado gráfico y simétrico en tan solo unos segundos.

@probbeauty СТРЕЛКИ ЗА 5 СЕК ЛОЖКОЙ ♬ palabra original - ELIZABETH

¿Por qué resulta tan atractivo este truco?

El éxito de este truco radica en varias ventajas. Primero, su sencillez: no hace falta invertir en accesorios caros; basta con una cuchara. Segundo, su precisión: los bordes redondeados de la cuchara proporcionan una guía fiable, especialmente útil para quienes tienen dificultades para trazar una línea recta. Por último, su accesibilidad: el truco es apto tanto para principiantes como para usuarios experimentados y se adapta a diferentes formas de ojos. En los comentarios, los usuarios elogian los resultados "impresionantes" y prometen probar el método.

Con este truco de la cuchara, Elizabeth (@probbeauty) nos recuerda que la belleza no siempre requiere herramientas sofisticadas para lograr resultados espectaculares. Una demostración ingeniosa y accesible que prueba que, con un poco de creatividad, los ingredientes de nuestra cocina a veces pueden salvarnos el neceser de maquillaje.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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