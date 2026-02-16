Cabello graso: este error durante el lavado podría ser la causa, según un experto

Muchas personas sufren de cabello graso poco después de lavarse el cabello con champú, y esto a menudo no se debe a una cuestión de higiene, sino a una rutina de cuidado capilar inadecuada. Un error muy común durante el lavado puede, de hecho, estimular la producción de sebo y provocar que el cabello se vuelva graso rápidamente.

¿Por qué mi cabello se engrasa tan rápido?

El cabello graso se debe a una sobreproducción de sebo en el cuero cabelludo, un fenómeno que puede verse influenciado por factores naturales como la genética, las hormonas o incluso la dieta. Un elemento clave que a menudo se pasa por alto es la forma de lavarse el cabello: los champús demasiado agresivos o el lavado con demasiada frecuencia pueden alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Un error común al lavar el cabello con champú

Contrariamente a la creencia popular, lavarse el cabello a diario o frotarse el cuero cabelludo con fuerza no solucionará el problema; de hecho, puede empeorarlo. Cada lavado elimina parte de la película hidrolipídica protectora del cuero cabelludo, que, para compensar, puede producir aún más sebo, creando un círculo vicioso donde el cabello se engrasa aún más rápido.

De la misma manera, el uso de champús muy agresivos puede dar una sensación inmediata de frescor, pero a largo plazo desequilibra el cuero cabelludo y favorece una mayor producción de sebo.

Cómo evitar este error

Para combatir el cabello graso de forma permanente, los expertos recomiendan varios ajustes sencillos:

Espacie los lavados: en lugar de lavarse el cabello todos los días, intente hacerlo dos o tres veces por semana para permitir que el cuero cabelludo se reequilibre.

Elegir un champú adecuado: un producto suave, especialmente formulado para cabello graso, ayuda a limpiar sin resecar ni irritar el cuero cabelludo.

Aplica el champú con suavidad: masajea suavemente con las yemas de los dedos, sin frotar demasiado, y centrándote en el cuero cabelludo en lugar de en los largos del cabello.

Enjuagar abundantemente: un enjuague completo con agua tibia o ligeramente fría ayuda a eliminar los residuos de producto que podrían apelmazar el cabello.

Más allá del champú

Otras acciones también pueden ayudar a limitar la sensación de cabello graso: evitar el agua demasiado caliente que estimula la producción de sebo, no aplicar tratamientos ricos en las raíces y, a veces, utilizar un champú seco entre lavados para absorber el exceso de grasa sin lavar más.

Corrigiendo este error básico en tu rutina de lavado y adoptando gestos más suaves y específicos, a menudo es posible reducir la producción excesiva de sebo y espaciar los champús, para un cabello visiblemente menos graso y un cuero cabelludo más equilibrado.