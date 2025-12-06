Dile adiós a la tez bronceada, esta nueva tendencia de maquillaje está causando sensación

La nueva tendencia de maquillaje "Cold Girl" arrasa en redes sociales, reemplazando las tez cálidas por tonos fríos, rosados ​​y gélidos que evocan un efecto de recién salida del frío. Popularizada por la modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter y la actriz estadounidense convertida en duquesa de Sussex Meghan Markle, esta estética invernal apuesta por mejillas sonrosadas, labios color arándano y sombras de ojos con matices azulados para un brillo natural y elegante.

Entendiendo los matices para adoptar el look

Para lograr el look de "Chica Fría", primero identifica tus subtonos: las venas azules o moradas indican una tez fría, las verdes, una cálida. Los tonos fríos (rosas gélidos, malvas, frutos rojos) favorecen naturalmente a las pieles claras, mientras que las tez cálidas optan por tonos más fríos como el frambuesa en lugar del coral.

Tez claras: malvas suaves y rosas empolvados para una profundidad sutil.

Tez llamada media: bayas y ciruelas intensas para un contraste llamativo.

Tezs más oscuras: burdeos intensos y vinos para un acabado lujoso en tonos joya.

Por supuesto, no hay reglas fijas: cada uno es libre de elegir el maquillaje que le guste. Estas pautas son solo sugerencias; al elegir tonos que complementen tus subtonos naturales, puedes asegurarte de que combinen perfectamente con tu piel.

Técnica de aplicación para un efecto natural.

Aplica un rubor frío en la parte alta de los pómulos y la nariz para simular un rubor invernal. Luego, aplica un tono baya con toques suaves en el centro de los labios, difuminando para un acabado "mordido". Mantén la base del mismo tono de tu piel o ligeramente más clara, evitando un acabado completamente mate para que se note la textura natural de tu piel.

El kit esencial "Cold Girl"

Crea tu kit con un rubor malva/baya, un labial frambuesa/borgoña, sombras de ojos en tonos fríos gris violeta o gris topo, y un iluminador rosa/plateado. Añade purpurina blanca para los ojos y delineador blanco para un efecto escarchado y de ojos saltones, perfecto para las fiestas.

En resumen, esta tendencia transforma el look "Tengo frío" en un recurso de belleza chic, ideal para el invierno de 2025 con su rubor tostado y sus ojos ahumados refrescantes. Favorece a todos los tonos de piel y realza la luminosidad sin esfuerzo.