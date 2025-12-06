Search here...

Dile adiós a la tez bronceada, esta nueva tendencia de maquillaje está causando sensación

Constituir
Léa Michel
@happybunnygrl & @amberlyyanggg/TikTok

La nueva tendencia de maquillaje "Cold Girl" arrasa en redes sociales, reemplazando las tez cálidas por tonos fríos, rosados ​​y gélidos que evocan un efecto de recién salida del frío. Popularizada por la modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter y la actriz estadounidense convertida en duquesa de Sussex Meghan Markle, esta estética invernal apuesta por mejillas sonrosadas, labios color arándano y sombras de ojos con matices azulados para un brillo natural y elegante.

Entendiendo los matices para adoptar el look

Para lograr el look de "Chica Fría", primero identifica tus subtonos: las venas azules o moradas indican una tez fría, las verdes, una cálida. Los tonos fríos (rosas gélidos, malvas, frutos rojos) favorecen naturalmente a las pieles claras, mientras que las tez cálidas optan por tonos más fríos como el frambuesa en lugar del coral.

  • Tez claras: malvas suaves y rosas empolvados para una profundidad sutil.
  • Tez llamada media: bayas y ciruelas intensas para un contraste llamativo.
  • Tezs más oscuras: burdeos intensos y vinos para un acabado lujoso en tonos joya.

Por supuesto, no hay reglas fijas: cada uno es libre de elegir el maquillaje que le guste. Estas pautas son solo sugerencias; al elegir tonos que complementen tus subtonos naturales, puedes asegurarte de que combinen perfectamente con tu piel.

Técnica de aplicación para un efecto natural.

Aplica un rubor frío en la parte alta de los pómulos y la nariz para simular un rubor invernal. Luego, aplica un tono baya con toques suaves en el centro de los labios, difuminando para un acabado "mordido". Mantén la base del mismo tono de tu piel o ligeramente más clara, evitando un acabado completamente mate para que se note la textura natural de tu piel.

@happybunnygrl aquí está el tutorial 💋 ♬ sonido original - Sonidos rápidos

El kit esencial "Cold Girl"

Crea tu kit con un rubor malva/baya, un labial frambuesa/borgoña, sombras de ojos en tonos fríos gris violeta o gris topo, y un iluminador rosa/plateado. Añade purpurina blanca para los ojos y delineador blanco para un efecto escarchado y de ojos saltones, perfecto para las fiestas.

@amberlyyanggg Maquillaje de princesa de hielo todo el invierno ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Remix lujoso de Ayesha Erotica - Dndndnd

En resumen, esta tendencia transforma el look "Tengo frío" en un recurso de belleza chic, ideal para el invierno de 2025 con su rubor tostado y sus ojos ahumados refrescantes. Favorece a todos los tonos de piel y realza la luminosidad sin esfuerzo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
La "Teoría de las Uñas Rojas": ¿empoderamiento o estereotipo? Esta tendencia de TikTok está dividiendo a los internautas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La "Teoría de las Uñas Rojas": ¿empoderamiento o estereotipo? Esta tendencia de TikTok está dividiendo a los internautas.

Si tienes una entrevista de trabajo para negociar un aumento o una cita romántica, pídele a tu manicurista...

Manicura: el color que destronará al rojo este invierno

Este invierno, el tradicional predominio del rojo en las manicuras podría verse desafiado por el auge de la...

"Los hombres de verdad usan maquillaje": cuando la belleza se convierte en un nuevo arte de la masculinidad

El maquillaje ya no es un fenómeno marginal reservado a unos pocos influencers o círculos específicos. En 2025,...

Este estilo de manicura podría dominar la tendencia de 2026.

Las redes sociales han hablado: 2026 se perfila como un año metálico. Las manicuras futuristas, con su brillo...

Uñas "Bambi": la tendencia de manicura más linda del momento

Este invierno, una nueva tendencia de manicura cautiva a las amantes de la belleza con su encanto único:...

Este truco de maquillaje rápido puede hacer que tus ojos resalten en menos de 3 minutos.

Los ojos son clave para un rostro radiante, pero por la mañana, entre el café, los correos y...

© 2025 The Body Optimist