La "Teoría de las Uñas Rojas": ¿empoderamiento o estereotipo? Esta tendencia de TikTok está dividiendo a los internautas.

Si tienes una entrevista de trabajo para negociar un aumento o una cita romántica, pídele a tu manicurista un precioso rojo Ferrari para que tus deseos se hagan realidad. Según la teoría de las uñas rojas, este rojo trae buena suerte, capaz de cautivar a quien lo vea. Y no hace falta lucir este vibrante tono en un formato grande, sobre un jersey o unas medias.

¿Qué hay detrás de la teoría de las uñas rojas?

Puede que te tiente la tendencia de las " uñas Bambi " y recrees el icónico pelaje del cervatillo de Disney en tus dedos. O quizás sucumbas al irresistible encanto de las "uñas castañas", que imitan el color de las avellanas. Si eres fanática del estilo, probablemente ya tengas un tablero de Pinterest repleto de inspiración maximalista con purpurina, lazos o iconos kawaii. Sin embargo, entre todas estas manicuras, ninguna rivaliza con el hipnótico rojo.

El esmalte de uñas rojo es a la belleza lo que el vestidito negro a la moda: una apuesta segura. Mientras que las chicas de internet con un estilo impecable apuestan por los tonos nude y el arte de uñas minimalista, las devotas de la "Teoría de las Uñas Rojas" se mantienen fieles al rojo. Y no cualquier rojo: el rojo Ferrari, un tono que evoca lujo, prestigio y glamour. Este mismo rojo que adorna las suelas de los tacones Louboutin no es solo un color predilecto. La gente lo elige conscientemente, consciente de sus efectos.

Quienes creen en la "Teoría de las Uñas Rojas" están convencidos de que el esmalte rojo tiene un poder magnético. Según algunos en TikTok, este vibrante pincel es prácticamente una varita mágica. Aunque la tendencia de esta temporada se inclina más hacia el rojo frambuesa y el borgoña, quienes defienden la "Teoría de las Uñas Rojas" se mantienen fieles a su tono característico. Un color con infinitas posibilidades.

Rojo, el color de la suerte, ¿en serio?

¿Buscas impresionar en una cita o conseguir un ascenso? ¿Quieres impresionar a tus suegros o simplemente llamar la atención? Entonces elige el esmalte de uñas rojo y pinta tus uñas con este tono tan favorecedor. Para muchas, pintarse las uñas de rojo no es solo una simple elección estética; es un ritual de amor propio, una inyección de confianza.

En redes sociales, la "Teoría de las Uñas Rojas" está ganando terreno. Quienes han adornado sus uñas con este rojo vibrante y luminoso confirman que el tono les ha ganado elogios y miradas de aprobación. Si bien el rojo puede ser menos visible en las uñas que en los labios , sin duda cautiva al mundo. El color del amor, pero también del peligro, la encarnación visual de la pasión, pero también del infierno, el rojo está cargado de significado y simbolismo.

En redes sociales, caldo de cultivo para la "Teoría de las Uñas Rojas", abundan las teorías. Algunos sugieren que el rojo atrae a los hombres porque era el color favorito de sus ídolos de los 90. Sin embargo, estos caballeros probablemente tenían la vista puesta en otras cosas que no fueran las manos de sus fantasiosas mujeres de cintura baja vestidas con vaqueros. La explicación más plausible sigue siendo la más lógica: el rojo es un color de advertencia. En resumen, es una declaración estética.

Una teoría que no es universalmente aceptada.

En redes sociales, la "Teoría de las Uñas Rojas" no convence a todos. Si bien las uñas rojas inspiran seguridad y representan a la "femme fatale" en todo su esplendor, no obran milagros. Quienes apoyan esta teoría están convencidos de que el esmalte de uñas rojo es un accesorio social maravilloso, una hermosa capa de confianza. Y no se equivocan del todo. Desde una perspectiva psicológica, el rojo puede cambiar nuestra forma de pensar y nuestra actitud hacia los demás. Irradia energía positiva, promueve la toma de decisiones y aumenta la autoestima. Es cierto.

Sin embargo, los más sensatos creen que los beneficios de este pequeño bote son aleatorios, por no decir insignificantes. Los tiktokers más escépticos lo probaron ellos mismos, y los resultados no fueron muy concluyentes. A pesar de un llamativo y brillante esmalte rojo, no recibieron ninguna bonificación y su situación sentimental no cambió. Las adictas a la belleza, por su parte, incluso consideran el rojo "anticuado" y prefieren manicuras más expresivas y personalizadas .

La "teoría de las uñas rojas" está generando acalorados debates en línea. Sea o no el color del poder, los gustos y las preferencias son subjetivos. Aunque algunas personas se sientan más poderosas con las uñas rojas, esta teoría no debería generar una nueva presión. Las manicuras, ya sean bermellón, azul medianoche o adornadas con detalles intrincados, son, sobre todo, una vía de escape creativa.