¿Tu casa se está sobrecalentando? Este sorprendente consejo podría interesarte.

Ahora mismo, toda Francia sufre un calor sofocante. En algunas regiones, las temperaturas superan las del Sahara. Aunque cierres las persianas al amanecer y ventiles toda la noche, si vives en medio de una ola de calor, el calor seguirá colándose a pesar de tus esfuerzos por bajar la temperatura. Y como no todo el mundo puede permitirse un aire acondicionado, este aparato, que nadie había considerado antes durante una ola de calor, podría ofrecerte un respiro.

La manta de supervivencia, un escudo económico contra el calor.

Al consultar el pronóstico del tiempo, los franceses anhelan que bajen las temperaturas y casi añoran el invierno y las frescas mañanas de primavera. Nunca habían deseado tanto una lluvia refrescante como ahora. Francia lleva una semana en alerta roja, batiendo récords de calor uno tras otro. Ninguna región del país se ha librado, ni siquiera Bretaña, otrora un remanso de frescura, ni el norte, conocido por sus cielos grises persistentes y sus escasos niveles de sol.

Los medios de comunicación dedican reportajes enteros a esta ola de calor aparentemente interminable, haciendo hincapié constantemente en su carácter sin precedentes. Las temperaturas actuales son similares a las pronosticadas para 2050. De hecho, solo el 1,2 % del planeta experimentó temperaturas más altas que en Francia el lunes pasado. Y los ventiladores ya no bastan para ventilar ni para generar una mínima circulación de aire. La temperatura interior es casi idéntica a la de la sombra, sobre todo si vives en una casa mal aislada. Realmente te sientes como si vivieras en una casa de cartón.

Ahora, los habitantes de las ciudades, confinados en junglas de cemento, están invirtiendo en aires acondicionados de última generación. Sin embargo, con este aumento de popularidad, los precios se han cuadruplicado. Algunos se han mudado al garaje o han instalado una cama plegable en el sótano, mientras que otros han buscado soluciones caseras en internet. Y la manta de emergencia ha demostrado ser un gran hallazgo para combatir el calor. Este accesorio, utilizado en situaciones extremas para calentar a quienes sufren hipotermia, también tiene un lado refrigerante que refleja la radiación solar y limita el sobrecalentamiento en climas cálidos .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANTHONY (@anthonynieto1)

Una forma de ganar hasta 7 °C en una casa

Durante esta ola de calor casi apocalíptica, mantener las persianas cerradas y quedarse en casa a oscuras es prácticamente inútil. Incluso las noches son insoportablemente calurosas. Los efectos del cambio climático se hacen sentir claramente. Así que tenemos que improvisar con lo que tenemos. Según sus defensores, forrar las ventanas de una casa con una manta térmica puede reducir la temperatura en 7 °C. No es poca cosa.

Una manta de supervivencia puede que no sea tan atractiva como unas cortinas bordadas, pero actúa como barrera térmica, reflejando el calor como un escudo. Con un precio inferior a 5 € en farmacias e incluso a veces regalada durante cursos de primeros auxilios u otros eventos preventivos, la manta de supervivencia demuestra su valía y garantiza tu comodidad en este clima abrasador. Sin embargo, hay algunas buenas prácticas que debes seguir para sacarle el máximo partido a esta práctica manta de bolsillo, que normalmente se guarda en la guantera. Aquí te explicamos cómo usarla correctamente:

Fíjelo al exterior de la ventana con adhesivo para evitar que los rayos del sol la atraviesen y cierre las persianas si las tiene. El creador del vídeo advierte: «El calor queda atrapado contra el cristal y el choque térmico puede provocar que el doble acristalamiento se rompa».

Asegúrese de que el material reflectante de la manta de supervivencia no deslumbre a los vecinos de enfrente ni obstruya la visibilidad en las carreteras.

La merluza (Meudon white) también es eficaz en climas cálidos.

Mientras buscabas consejos para combatir el calor en las redes sociales, es posible que te hayas topado con videos de personas ingeniosas que pintaban sus ventanas de blanco. No, no se trata de una nueva moda decorativa ni de una técnica de camuflaje para evitar miradas indiscretas. Esta sustancia, similar a la pintura, no es otra que blanco Meudon. Un remedio casero más para aliviar un poco el calor sofocante en hogares que parecen un asador.

Se trata de un polvo blanco muy fino compuesto principalmente de carbonato de calcio, la misma sustancia que la tiza utilizada en las pizarras. Originalmente, provenía de las canteras de Meudon, cerca de París, de ahí su nombre. El Blanco de Meudon se suele mezclar con un poco de agua para obtener una pasta o un líquido espeso, que luego se aplica con brocha o esponja. Una vez seco, forma un velo blanco que refleja parte de la luz solar. Es un producto tan eficaz que incluso se agota en tiendas de bricolaje.

Las olas de calor van y vienen, cada una diferente de la anterior. Se intensifican año tras año, obligando a la población a adaptarse y replantearse sus condiciones de vida. Si no tienes la suerte de vivir en una casa antigua de piedra o de tener piscina, estas soluciones temporales te serán de gran ayuda.