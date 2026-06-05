Un sencillo truco puede ayudar a que tu habitación se mantenga más fresca durante el clima cálido.

Cuando suben las temperaturas, convertir tu hogar en un refugio fresco se convierte rápidamente en una prioridad. La buena noticia es que uno de los métodos más efectivos no requiere ni reformas ni equipos costosos. Una acción sencilla y científicamente probada puede marcar una gran diferencia en tu día a día.

El reflejo que se adopta a primera hora de la mañana

Se suele pensar que el calor entra principalmente por el aire exterior. En realidad, el principal responsable suele ser el propio sol. Cuando sus rayos atraviesan las ventanas, calientan las paredes, los muebles y los suelos, elevando rápidamente la temperatura interior.

Para limitar este efecto, la mejor estrategia es cerrar completamente las persianas , cortinas y contraventanas antes de las horas de más calor. Las ventanas orientadas al sur y al oeste son las más afectadas. Esta práctica es común en muchas regiones mediterráneas, donde se sabe desde hace tiempo que bloquear el sol suele ser más eficaz que intentar evitar que entre el calor una vez que se ha instalado.

Lo que dicen los estudios

Los investigadores han estudiado el impacto real de esta práctica. Un estudio publicado en la revista Energy and Buildings comparó una habitación con persianas completamente cerradas con otra donde estaban ligeramente entreabiertas. El resultado: incluso una pequeña abertura reduce significativamente la eficacia de la protección solar. La ganancia de calor aumentó en más del 70 % cuando las persianas no estaban completamente cerradas. En resumen, para aprovechar al máximo este efecto de enfriamiento, lo mejor es evitar las rendijas.

Investigaciones más recientes también demuestran que una gestión optimizada de la protección solar puede reducir significativamente las necesidades de aire acondicionado en algunos hogares.

La frescura también juega un papel importante por la noche.

Cerrar las persianas durante el día es un buen punto de partida, pero el truco funciona aún mejor si se combina con una buena ventilación durante las horas más frescas.

En cuanto la temperatura exterior baje de la temperatura interior, abra completamente todas las ventanas y persianas . Si es posible, cree una corriente de aire cruzada entre dos aberturas situadas en lados opuestos de la casa. Esta circulación de aire ayuda a eliminar el calor acumulado durante el día y proporciona una sensación de frescor natural.

Unos pocos gestos que marcan la diferencia

Para potenciar el efecto de este método, se pueden adoptar varios hábitos:

Apaga los electrodomésticos y equipos que no estés utilizando y que hayas dejado en modo de espera, ya que emiten calor sin que te des cuenta.

Utilice ropa de cama de algodón o lino, que son materiales agradables y transpirables.

Coloca un paño ligeramente húmedo delante de un ventilador para favorecer un efecto refrescante por evaporación.

Siempre que sea posible, opte por materiales o revestimientos reflectantes que limiten la absorción de calor por parte del edificio.

En resumen, con las olas de calor cada vez más frecuentes, cada grado que se ahorra cuenta. Cerrar las persianas a primera hora de la mañana puede parecer una nimiedad, pero este sencillo hábito ayuda a mantener un ambiente interior más confortable durante todo el día. Sin necesidad de instalación especial, sin consumo de energía adicional y sin afectar a tu presupuesto, este sencillo paso es una de las mejores maneras de mantenerte fresco este verano.