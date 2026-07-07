Estas plantas repelentes pueden mantener alejados a los mosquitos de forma natural durante el verano.

Con la llegada del buen tiempo, los mosquitos suelen aparecer. La buena noticia es que existen soluciones naturales para que tu patio, balcón o jardín sean más agradables. Ciertas plantas, tan bellas como fragantes, ayudan a mantener alejados a estos visitantes indeseados a la vez que embellecen tus espacios exteriores.

Plantas que te despistan

A diferencia de los insecticidas, las plantas repelentes no matan a los mosquitos. Liberan aceites esenciales cuyos aromas alteran su sentido del olfato y les dificultan la detección de humanos. Como resultado, los mosquitos suelen mantenerse alejados. Su eficacia varía según la temperatura, la humedad y la ubicación. No ofrecen una protección total, pero generalmente crean una útil barrera olfativa alrededor de las zonas habitadas.

Las estrellas del jardín libre de mosquitos

La hierba limón sigue siendo la opción predilecta. Su aroma cítrico, muy apreciado por los aficionados a la jardinería, resulta mucho menos atractivo para los mosquitos. Ya sea en maceta o plantada directamente en el suelo, crece bien a pleno sol y requiere riego moderado. Cerca de puertas o ventanas, luce espectacular.

La lavanda es otra opción confiable. Sus flores moradas desprenden una fragancia agradable, pero mucho menos perceptible para los insectos. Requiere poco mantenimiento y es resistente a la sequía, además de aportar un encantador toque mediterráneo a tus espacios exteriores.

Los geranios aromáticos, a diferencia del geranio común, también merecen un lugar destacado. Al estrujar sus hojas, desprenden un intenso aroma a limón que repele especialmente bien a los mosquitos. Además, sus coloridas flores alegran fácilmente cualquier balcón o patio.

Aromáticos redundantes

¿Por qué no combinar los negocios con el placer?

La albahaca es una de las plantas más interesantes. Además de dar sabor a tus recetas veraniegas, sus hojas desprenden un aroma que repele a los mosquitos, especialmente las variedades con aroma a limón.

La melisa también es una excelente opción gracias a su aroma fresco que recuerda a la hierba limón.

En cuanto a la menta, su aroma a mentol ayuda a repeler los mosquitos a la vez que aporta frescura a tus bebidas y postres.

El romero y el tomillo limón complementan a la perfección esta selección. Resistentes, fáciles de cultivar y con poca necesidad de agua, ofrecen cualidades culinarias y un efecto repelente natural.

Flores que combinan belleza y eficacia.

Algunas plantas ornamentales también pueden participar en esta estrategia natural.

Las caléndulas, los caléndulas y las capuchinas desprenden fragancias que molestan a muchos insectos, incluidos los mosquitos. Además, dan color a los macizos de flores y a las macetas.

El tanaceto es conocido por su acción contra diversos insectos, pero requiere mayores precauciones en su uso debido a su composición.

La ubicación adecuada marca la diferencia.

Para aprovechar al máximo sus propiedades, coloque estas plantas cerca de las zonas donde pasa tiempo: patio, muebles de jardín, balcón, alféizares o la puerta principal. Lo ideal es combinar varias especies en lugar de usar solo una. Una combinación de limoncillo, lavanda, albahaca, geranio aromático y menta crea una barrera aromática más eficaz.

En conclusión, es importante recordar que, si bien estas plantas pueden ser de gran ayuda, no reemplazan los buenos hábitos de jardinería . En particular, recuerde eliminar el agua estancada en platillos, canalones o recipientes que se dejen al aire libre, ya que son criaderos ideales para los mosquitos. Al combinar algunas plantas bien elegidas con estas sencillas acciones, podrá disfrutar de un espacio exterior más acogedor, colorido y naturalmente más confortable durante todo el verano.