Cada flor tiene su propio significado: aquí te mostramos cuál regalar según la ocasión.

Regalar flores es un gesto considerado, capaz de alegrar el día de alguien y transmitir un mensaje sin palabras. Detrás de cada pétalo se esconde un simbolismo particular, heredado del famoso «lenguaje de las flores» del siglo XIX. Descubre cómo elegir el ramo perfecto para expresar la emoción que deseas compartir.

La rosa, la mensajera indispensable del amor.

Es difícil hablar de flores sin pensar en la rosa, la verdadera estrella de los ramos. La rosa roja sigue siendo el emblema del amor apasionado: complementa a la perfección una declaración de amor, un aniversario de pareja o cualquier ocasión romántica. Pero la rosa también puede contar otras historias. La rosa blanca evoca pureza y sinceridad, la rosa rosa expresa dulzura, ternura y admiración, mientras que la rosa amarilla celebra la amistad y la alegría. Por lo tanto, una sola flor puede transmitir sentimientos muy diferentes según su color.

Lirios y peonías: flores perfectas para ocasiones especiales.

Algunas ocasiones merecen flores a la altura. Con sus tallos largos y elegantes y su aspecto refinado, el lirio simboliza pureza, nobleza y belleza. Naturalmente, encuentra su lugar en bodas y ceremonias importantes. La peonía, generosa y romántica, se asocia con la felicidad, la prosperidad y el amor floreciente. Su aspecto delicado y abundante la convierte en una opción popular para celebrar una unión, felicitar a un ser querido o desear mucha felicidad.

Tulipanes y gerberas: ramos que rebosan alegría.

Para transmitir energía positiva y un mensaje alegre, ciertas flores son auténticos rayos de sol. El tulipán, símbolo de amor sincero y renovación, acompaña a la perfección los nuevos comienzos o los pequeños gestos cotidianos de amabilidad. Con sus colores vibrantes y su forma vivaz, la gerbera aporta instantáneamente un toque de alegría. Es ideal para agradecer a alguien, felicitarle por un logro o simplemente regalar un momento de placer.

Girasol, margarita, hortensia: las flores de la amistad

Las flores no solo simbolizan el amor romántico. También son perfectas para expresar afecto sincero o mostrar gratitud. El girasol, siempre orientado hacia la luz, simboliza admiración, lealtad y optimismo. La margarita representa sencillez, frescura y amistad genuina. Por último, la hortensia es una hermosa manera de expresar aprecio y profundos sentimientos hacia alguien especial.

Flores francesas para un ramo más responsable

Elegir un ramo de flores también implica elegir qué quieres tener en tu hogar. Hoy en día, optar por flores francesas o cultivadas localmente te permite tomar una decisión más consciente para tu hogar y el medio ambiente. En Francia, aproximadamente el 85% de las flores que se compran son importadas . Una gran parte proviene de países donde los estándares de producción pueden diferir de los aplicados en Francia, especialmente en lo que respecta al uso de pesticidas.

Las flores son elementos que respiramos, que colocamos en nuestros hogares y que, a veces, conservamos durante varios días, deleitándonos con su belleza. Elegir flores francesas de temporada de productores comprometidos significa optar por ramos que se alinean mejor con nuestros valores. También significa apoyar la tradición floral local mientras disfrutamos de flores cultivadas en un entorno más adecuado a los estándares de calidad franceses.

Flores para regalar con un poco de cuidado

Sin embargo, algunas flores requieren una atención especial, ya que su simbolismo puede variar según la cultura. Los crisantemos, por ejemplo, suelen asociarse con el recuerdo y los homenajes en muchos países. Por lo tanto, es mejor reservarlos para ocasiones apropiadas.

Antes de regalar un ramo, ten en cuenta las tradiciones y costumbres de quien lo recibe. Las flores pueden tener diferentes significados según la región del mundo: investigar estos significados ayuda a evitar errores y garantiza un gesto verdaderamente personalizado.

Elegir una flor es, en definitiva, mucho más que una cuestión estética. Se trata de expresar una emoción, una intención y un mensaje único. Ya sea una rosa para declarar tu amor, un girasol para irradiar luz o un ramo francés para regalar con cariño, cada flor tiene una historia que contar.