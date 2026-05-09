Después de los 50 años, estos criterios marcan la diferencia a la hora de elegir zapatos cómodos.

Después de los 50, nuestros pies cambian gradualmente con nosotros. Esto no significa que debamos renunciar al estilo ni usar solo zapatos cómodos. Cada quien usa lo que le gusta, sin importar la edad, pero es cierto que con el paso de los años, pasar largas jornadas de pie o usar calzado demasiado rígido puede resultar incómodo para los pies y las articulaciones.

Por qué la comodidad a veces se vuelve más importante con el tiempo.

Los expertos han observado que el dolor de pies se vuelve más frecuente con la edad, especialmente entre las mujeres. Un estudio británico realizado durante diez años por las universidades de Southampton y Oxford demostró que una proporción significativa de los participantes reportó dolor de pies después de los 60 años.

Con el tiempo, el pie puede ensancharse ligeramente, perder parte de su amortiguación natural o aplanarse el arco. Como resultado, algunos zapatos que antes eran cómodos pueden resultar de repente demasiado ajustados o incómodos. Esto no significa que tengas que renovar tu armario, sino que debes aprender a escuchar a tu cuerpo y, cuando sea necesario, elegir estilos que se adapten mejor a tu comodidad diaria.

El ajuste perfecto: el detalle que marca la diferencia.

Entre los criterios más importantes se encuentra el ajuste adecuado: es decir, un calzado que se ajuste al tamaño y, sobre todo, al ancho del pie. Una revisión científica publicada en 2024 en la revista MDPI nos recuerda que usar zapatos demasiado estrechos puede contribuir al dolor, la fricción o deformidades como el hallux valgus, también conocido como juanete.

Por lo tanto, la parte delantera del pie merece especial atención. Los zapatos que dejan suficiente espacio para los dedos permiten que el pie se mueva con mayor naturalidad y reducen los puntos de presión. Y no, elegir un zapato más ancho no significa sacrificar el estilo. Hoy en día, muchas marcas ofrecen modelos elegantes diseñados para brindar más espacio y sujeción.

Los detalles que marcan la verdadera diferencia

El soporte del arco plantar también juega un papel importante. Un estudio polaco realizado con personas de entre 65 y 74 años demostró que la comodidad percibida dependía en gran medida del soporte del arco. A veces, una simple plantilla ergonómica puede ser suficiente para convertir un par de zapatos comunes en un básico para el día a día.

La altura del tacón también importa. Según el reconocido Estudio Chingford , usar tacones de más de 5 cm con frecuencia puede estar asociado con un aumento del dolor articular, especialmente en las rodillas. Esto no significa que debamos prohibir los tacones por completo. Una vez más, se trata de encontrar el equilibrio y la preferencia personal. Para usarlos a diario durante largos periodos, un tacón bajo de 2 a 3 cm suele considerarse un buen equilibrio entre estilo y comodidad. Por último, la flexibilidad de la suela y los materiales transpirables pueden marcar una gran diferencia durante largas jornadas.

Algunos consejos sencillos para tomar una mejor decisión.

Ciertos hábitos también pueden ayudar a evitar sorpresas desagradables.

Por ejemplo, probarse los zapatos al final del día permite tener en cuenta la ligera hinchazón natural de los pies.

Recorrer la tienda con ellas durante varios minutos también resulta mucho más revelador que simplemente probárselas estando sentado.

También puede ser útil medirse los pies de vez en cuando: la talla de calzado a veces cambia con los años.

Si el dolor reaparece con frecuencia, consultar a un podólogo podría ser una buena idea. Un profesional puede identificar cualquier desequilibrio y recomendar soluciones adecuadas, como plantillas ortopédicas personalizadas.

En definitiva, elegir zapatos cómodos después de los 50 no se trata de encajar en un molde ni de seguir reglas relacionadas con la edad. Se trata simplemente de brindarles a tus pies el soporte que a veces necesitan para seguir moviéndose, caminando y disfrutando de tus días con facilidad.