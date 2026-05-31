¿Por qué una prenda que se ve en internet puede tener una caída muy diferente una vez puesta?

Cuando compras online, nunca sabes realmente qué esperar, pero te dejas influenciar fácilmente por las imágenes destacadas. La ropa que ves en tus sesiones de compras online siempre se presenta de forma impecable, y es fácil imaginarte con ella. Sin embargo, muy a menudo, la prenda que pides no se parece en nada a como le quedaba a la modelo que te llamó la atención. Y el problema no es nuestro cuerpo.

Un ajuste extremadamente preciso mediante clips y pasadores.

Cuando recibes una prenda que compraste en línea, te sientes tan feliz como una niña en la mañana de Navidad. Excepto que, al probártela , la euforia se desvanece de inmediato. A pesar de haber revisado cuidadosamente la tabla de tallas y de haberte medido meticulosamente con una cinta métrica, la prenda resulta ser una completa decepción.

Las costuras no se ajustan a nuestra silueta y el diseño parece incompatible con nuestra figura. Las mangas son demasiado ajustadas, los pantalones quedan demasiado largos y la parte superior no tiene ningún sentido. Sin embargo, en la modelo, la prenda se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Parecía incluso cosida a su piel. Esto nos lleva a la conclusión más obvia: esta prenda no es adecuada para nuestros cuerpos. Incluso las modelos que usan la talla 34 necesitan algunos ajustes. Los estilistas a cargo del diseño publicitario "mejoran" la realidad.

La verdad tácita: la ropa que aparece en las páginas web no siempre luce perfecta en las modelos. Los profesionales del sector, que se aseguran de que la prenda se venda bien, utilizan pinzas para sujetarla durante las sesiones de fotos y darle una forma más favorecedora. Esto se puede apreciar en un vídeo de la modelo Arabella Rae, en el que se la ve con una decena de pinzas en la espalda, como una prenda de ropa tendida en un tendedero. «No se preocupen si no se ve igual que en la página web», les asegura a los espectadores.

Un vídeo que muestra el detrás de cámaras de estas imágenes perfectas.

La modelo no es la única que ha revelado los secretos del detrás de cámaras. Otras también han divulgado esta técnica estilística, que es un secreto a voces en la industria. Por ejemplo, la modelo Lexie Tapper también se giró frente a la cámara para mostrar este peinado especial. Estas imágenes, que refuerzan las inseguridades de las mujeres y las llevan a creer que su cuerpo es el culpable de esta mala caída de la tela, son engañosas. Es un poco como el uso excesivo del retoque y los innumerables estiramientos faciales virtuales que nos hacen creer en semidiosas que han pasado por el filtro de Photoshop.

Sin embargo, esta estrategia estética, que pasa desapercibida al comprar en línea, es casi la norma. Solía ser una profesión en sí misma. Había personas encargadas de supervisar cada pequeño detalle del estilo y comprobar la apariencia de la prenda, como "inspectores de acabados". Esto es lo que relata la fotógrafa Sonja Ruckstuhl en las páginas de 20 Minutes .

Su colega, Brigitte Aeschbach, defiende este pequeño ritual cuidadosamente elaborado. Según ella, el objetivo no es reflejar un ideal ni optimizar la prenda. «Al adaptar la prenda, la propia modelo suele hacerse más visible. Es un proceso artesanal que trabaja con cuerpos reales y realza la personalidad y el físico sin distorsionarlos», argumenta.

Los usuarios de internet tienen opiniones encontradas sobre esta práctica de moda.

En la sección de comentarios, las reacciones de los internautas son muy variadas. Algunos se alegran al saber que ni siquiera las modelos combinan a la perfección con la ropa. Otros lamentan la falta de autenticidad y comparan este truco con un fraude encubierto. «Debería ser ilegal», se queja un suscriptor. «¿No es esto publicidad engañosa?», pregunta otro. Entre estas duras opiniones, también hay comentarios positivos. «¡Guau, me has curado!» , dice un usuario, contento de ver que estas imágenes no son tan utópicas como pretenden. Los más pragmáticos, por su parte, recomiendan leer reseñas para evitar decepciones al probarse la ropa.

Cuando compramos ropa online, nos enamoramos de una prenda y esperamos conseguir el mismo resultado que en la foto de ejemplo. Estos vídeos están pensados principalmente para tranquilizar a las mujeres, que suelen culpar a su cuerpo cuando el problema reside en el diseño. La ropa de producción masiva no está diseñada para resaltar nuestras características únicas, sino para ser aceptable en la mayor cantidad de cuerpos posible.

Detrás de la foto de una prenda en internet, no hay simplemente un cuerpo "afortunado" o "ideal". Existe todo un proceso técnico invisible que transforma una prenda sencilla en un producto deseable. Y esta transformación cambia por completo la percepción de cómo queda.