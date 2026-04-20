Los materiales que hacen que un atuendo luzca más elegante

Consejos de Silhouette
Julia P.
Photo d'illustration : lookstudio / Freepik

Cuando hablamos de estilo, solemos pensar en cortes o colores. Sin embargo, los tejidos desempeñan un papel igual de importante en la percepción de un atuendo. Ciertas texturas, como la seda, suelen asociarse con una imagen de elegancia… pero ¿es realmente necesario buscarla a toda costa?

La seda, la discreta estrella de la elegancia.

Entre los materiales más citados, la seda se sitúa a la cabeza. Su aspecto liso y ligeramente brillante capta la luz con sutileza, transmitiendo de inmediato una impresión de refinamiento. Un estudio publicado en el Textile Research Journal demuestra que «los tejidos fluidos y uniformes suelen percibirse de forma más positiva desde un punto de vista estético». En otras palabras: cuanto más suave visualmente es un material, más se asocia con una «imagen refinada».

La seda lo tiene todo. Cae de maravilla, se adapta al cuerpo sin rigidez y crea una silueta fluida. El resultado: incluso una prenda muy sencilla puede lucir sofisticada.

Una cuestión de textura (y percepción)

Más allá de la seda en sí, ciertas características influyen principalmente en el efecto visual de una prenda. Los tejidos lisos, uniformes y luminosos tienden a transmitir una imagen más elegante. Por el contrario, las texturas más gruesas, ásperas o irregulares suelen dar un aspecto más informal.

Esto no significa que una sea "mejor" que la otra. Simplemente significa que nuestro cerebro asocia ciertas señales visuales con ciertas ideas: la fluidez evoca ligereza, la nitidez evoca pulcritud y la estructura sugiere elegancia. En otras palabras, la tela puede influir en la percepción general de un look, al igual que el corte o el color.

El poder de los caídos

Otro elemento clave es el drapeado. Ciertos tejidos, como la seda, se adaptan naturalmente a las líneas del cuerpo. Se mueven contigo en lugar de restringir tus movimientos. Este detalle marca una gran diferencia visual. Un tejido fluido puede crear una impresión de armonía sin necesidad de adornos ni detalles complejos. Por eso, estos tejidos se utilizan a menudo en prendas clásicas o formales. Permiten lograr un look equilibrado con mínimo esfuerzo.

Elegancia, sí… pero no una obligación.

Según los expertos en moda, ciertas telas realzan visualmente un atuendo. Sin embargo, pongamos las cosas en perspectiva: no tienes ninguna obligación de lucir elegante. La idea de que siempre debes estar bien arreglada, impecable o incluso sofisticada se basa en gran medida en expectativas sociales, a menudo dirigidas a las mujeres. Una presión silenciosa pero muy real.

Tu estilo no tiene por qué ajustarse a ninguna regla. Quizás te encanten las telas fluidas, o prefieras materiales con más textura, cómodos y expresivos. Puedes mezclar y combinar, experimentar y cambiar tu look según tu estado de ánimo. Tu cuerpo merece ropa que te haga sentir bien, no ropa que deba ajustarse a algún estándar.

En resumen: sí, la seda puede transformar una silueta en un abrir y cerrar de ojos, pero es solo una opción entre muchas. No necesitas optimizar tu apariencia para ser válida, elegante o legítima. El estilo no es un conjunto de reglas a seguir; es un espacio para experimentar. La elegancia no es una obligación, y mucho menos una medida de tu valía. En definitiva, el verdadero estilo es lo que te hace sentir libre.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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