Este color de sujetador es el más discreto debajo de una prenda blanca.

El verano ya está aquí, trayendo consigo las prendas blancas imprescindibles: luminosas y elegantes. Elegir lencería debajo de telas claras a veces puede ser todo un reto. El color adecuado del sujetador puede marcar la diferencia para quienes buscan un look discreto.

Blanco sobre blanco: una combinación que no siempre funciona.

Al usar una blusa blanca, una blusa clara o un vestido impecable, el instinto suele ser elegir un sujetador blanco para lograr una combinación perfecta. Sin embargo, esta no es necesariamente la mejor opción si lo que se busca es que pase desapercibido. La razón es simple: el blanco del sujetador puede ser más brillante que la piel. Bajo prendas de colores claros, crea un contraste que atrae la mirada. En lugar de desaparecer, puede resultar más visible, especialmente con telas finas o ligeramente transparentes.

El tono nude, el aliado perfecto para un efecto segunda piel.

Para quienes buscan lencería discreta bajo la ropa blanca, la solución más efectiva suele ser elegir un color similar al tono de piel. Beige, nude, caramelo, chocolate o incluso tonos rosados o dorados: el objetivo es encontrar un tono que combine naturalmente con tu piel. Si se elige correctamente, un sujetador color nude se funde a la perfección con el cuerpo y se vuelve casi invisible bajo la tela blanca. Este truco funciona para todos los tonos de piel, siempre que selecciones un color que realmente combine con tu tono de piel.

Encontrar el tono adecuado para tu tono de piel

El término "nude" no se refiere a un solo color: existe una multitud de tonalidades diseñadas para complementar la diversidad de tonos de piel. Para encontrar la que mejor te sienta, lo más sencillo es observar cómo te queda. El tono ideal es aquel que parece fundirse con tu piel al aplicarlo cerca del escote o el brazo. Debe crear una continuidad natural con tu piel, sin verse ni demasiado claro ni demasiado oscuro.

Hoy en día, muchas marcas ofrecen colecciones de lencería con una gama de colores mucho más amplia. Esto facilita encontrar una prenda cómoda que se adapte a tu estilo y figura.

El material también juega un papel en la discreción.

El color no es el único factor a considerar. El corte y la tela del sujetador también influyen en cómo se ve debajo de la ropa blanca. Los modelos lisos, sin costuras y con acabado mate tienden a ser menos visibles que los de encaje, con textura o con detalles elaborados. Para un efecto muy discreto, las formas sencillas suelen ser la mejor opción. En cuanto a la ropa, una tela ligeramente más gruesa o forrada también ayuda a minimizar lo que se ve debajo, a la vez que le da al conjunto una caída favorecedora.

Discreción o asertividad: la elección es suya.

Si bien un sujetador color nude es la opción ideal para quienes buscan un look discreto bajo la ropa blanca, no existen reglas estrictas en cuanto a lencería. Usar blanco debajo de blanco, elegir un color que contraste o lucir un estilo bonito también puede ser una declaración de estilo segura y elegante.

La lencería se centra, ante todo, en la comodidad, la confianza y el placer personal. Algunas personas prefieren la discreción, mientras que otras disfrutan jugando con los colores y las transparencias. Lo más importante es usar lo que te haga sentir bien.

Para quienes buscan un truco sencillo para lucir al máximo sus prendas blancas este verano, un sujetador que combine con su tono de piel sigue siendo una apuesta segura. Es un consejo de moda simple que te permitirá sentirte cómoda, libre y radiante con tus conjuntos favoritos.