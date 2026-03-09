Estos 5 tipos de zapatos debilitan tus pies, según un podólogo

Los elegimos por su estilo o comodidad inmediata. Sin embargo, algunos zapatos de diario pueden, a largo plazo, debilitar los pies y desequilibrar la postura.

Tacones altos: presión excesiva en el antepié

Símbolo de elegancia, los tacones de aguja alteran profundamente la distribución del peso corporal. Cuanto más alto es el tacón, mayor es la concentración de la carga en el antepié, lo que puede provocar dolor en el metatarso y agravar ciertas deformidades como el hallux valgus.

Los análisis biomecánicos también muestran que el uso prolongado de tacones altos influye en la postura general: las rodillas, las caderas y la zona lumbar compensan la inclinación hacia adelante. Esta adaptación repetida puede contribuir a la tensión muscular y al dolor crónico. Los especialistas recomiendan reservar estos estilos para ocasiones especiales y optar por tacones de altura más moderada con buen soporte para el día a día.

Zapatillas sin cordones: sujeción insuficiente

Prácticas y fáciles de poner, las zapatillas sin cordones son atractivas por su simplicidad. Sin embargo, la ausencia de cordones o de un sistema de cierre ajustable puede reducir la estabilidad del pie dentro del calzado.

Sin un ajuste preciso, el pie puede resbalar ligeramente con cada paso. Los dedos tienden a curvarse para mantener el zapato en su lugar, aumentando la tensión muscular con el tiempo. Los podólogos nos recuerdan que un soporte adecuado del empeine es esencial para limitar los micromovimientos repetitivos, prevenir ampollas y proteger las articulaciones.

Mulas de plataforma: una base inestable

Las mules de plataforma combinan dos elementos problemáticos: una suela gruesa y falta de soporte en la espalda. Este diseño puede aumentar el riesgo de inestabilidad, especialmente en el tobillo.

Una plataforma rígida restringe el movimiento natural de balanceo del pie. El pie está diseñado para absorber los impactos y adaptarse al suelo gracias a su flexibilidad. Cuando este movimiento se ve obstaculizado, otras articulaciones lo compensan. La ausencia de una correa en el talón también aumenta el riesgo de lesiones. Los esguinces de tobillo se encuentran entre las lesiones más comunes de las extremidades inferiores, especialmente durante movimientos rápidos o en superficies irregulares.

Zuecos de espuma estilo Crocs: engañosamente cómodos

Suaves y ligeros, los zuecos de espuma ofrecen una sensación de comodidad inmediata. Sin embargo, su estructura altamente flexible y su limitado soporte pueden debilitar los pies si se usan durante periodos prolongados.

La falta de estabilidad lateral puede aumentar el riesgo de esguinces en personas con tobillos sensibles o hipermovilidad. Además, una suela demasiado blanda puede sobrecargar los músculos y tendones, que deben compensar la falta de soporte estructurado. Los profesionales del cuidado del pie enfatizan que un calzado adecuado debe estabilizar el talón y favorecer el movimiento sin ser excesivamente flexible.

Chanclas y sandalias planas: dedos tensos

Las chanclas y sandalias planas, muy populares con la llegada del buen tiempo, parecen ideales para el calor o para pies hinchados. Sin embargo, su diseño ejerce una tensión constante sobre los dedos. Para evitar que el zapato resbale, el pie debe tensarse con cada paso. Esta contracción repetida puede causar dolor en la planta del pie y agravar ciertas inflamaciones, como la fascitis plantar.

La falta total de soporte en la parte posterior del pie también aumenta el riesgo de caídas, especialmente en superficies mojadas. La Asociación Médica Americana de Podología (AMS) recomienda no usar este tipo de calzado para caminatas largas o para uso diario prolongado.

Por qué es crucial quedarse en casa

El pie contiene 26 huesos y numerosas articulaciones, ligamentos y tendones. Proporciona equilibrio, absorbe los impactos y soporta todo el cuerpo. Un calzado inadecuado no solo causa molestias locales, sino que también puede afectar la postura general. A largo plazo, un soporte deficiente puede contribuir al dolor de rodilla, cadera o espalda. Los especialistas recomiendan elegir modelos que:

Sujetan firmemente el talón

Ofrecen una suela estable, ni demasiado blanda ni demasiado rígida.

Permitir una progresión suave del paso.

Se adaptan a la forma del pie.

No se trata de prohibir determinados estilos, sino de evitar su uso prolongado cuando la sujeción no es suficiente.

En resumen, cuidar los pies también significa preservar el equilibrio y la movilidad. Alternar el calzado, prestar atención a las señales de dolor y consultar con un podólogo si las molestias persisten son pasos sencillos que pueden marcar la diferencia a largo plazo.