Sin sujetador: 5 consejos prácticos para prescindir del sujetador

Al final del día, lo único que quieres es desabrocharte el sujetador y dejar que tus pechos respiren. Quizás admires a quienes se deshacen de él definitivamente, y no solo en la puerta de casa. Sin embargo, aunque el movimiento "sin sujetador" está por todas partes en las redes sociales, sigue siendo un sueño lejano para muchas. Si, por comodidad, estilo o protesta, quieres liberarte del sujetador, aquí tienes algunos consejos prácticos para ayudarte a hacer realidad esta gran fantasía femenina.

Prueba la alternativa de los protectores de pezones.

Con el verano ya avanzado, los looks cotidianos muestran más piel que ropa. Y ahí está ese sujetador omnipresente, que desentona con los conjuntos veraniegos más ligeros. Esta prenda de lencería, que promete sujetar el pecho y darle una forma "decente", no es precisamente compatible con el calor. Hace que los pechos se caigan y al final del día parecen un auténtico trapeador.

Si bien los sujetadores ofrecen cierta armonía visual, presentan más desventajas que ventajas con este calor sofocante. Además de provocar sudoración y oprimir el busto, limitan el potencial de las blusas y vestidos sin espalda que se abren a la altura de la clavícula, que por lo demás se encuentran entre las principales tendencias de este año. Y pasar de un sujetador voluminoso a no llevar nada puede resultar especialmente incómodo, tanto para mujeres con mucho busto como para quienes tienen poco.

Para facilitar la transición, puedes empezar probando cubrepezones. Y en tu búsqueda, solo hay un nombre que debes recordar: NEATS . Esta marca es líder en su sector. Ya adoptada por más de 500.000 mujeres, sus cubrepezones han aparecido en prestigiosos medios y eventos, incluyendo la Semana de la Moda de Nueva York. Son hipoalergénicos, dan la ilusión de no llevar nada y cubren una zona que aún conserva su pudor. Estos cubrepezones adhesivos de silicona vienen en una variedad de tonos para adaptarse a cualquier tono de piel y ofrecer un aspecto lo más natural posible.

A diferencia de otros modelos de talla única, las pezoneras NEATS se adaptan a todas las tallas de copa, desde la A hasta la D y más allá, garantizando un ajuste perfecto y total tranquilidad. Incluso puedes usar blusas con escotes pronunciados: estas pezoneras se mantienen en su lugar y son prácticamente imperceptibles al moverte. Puedes comprar los productos NEATS directamente en su sitio web o en Amazon. Y para que te resulte más fácil probarlas, NEATS ofrece un 20 % de descuento a todos los lectores de este artículo con el código promocional TBO20 .

Comience gradualmente

Aunque los sujetadores se están volviendo cada vez más insoportables y más un enemigo que un aliado para nuestro bienestar, es difícil despedirse de ellos de la noche a la mañana. Son un poco como ese ex que no podemos borrar de nuestra lista de contactos. ¿El secreto para adoptar la mentalidad de "sin sujetador"? Date tiempo y acostúmbrate a esta nueva sensación buscando alternativas o un punto intermedio.

Puedes optar por un bralette, una buena solución intermedia sin aros ni molestias, que te permitirá aliviar gradualmente la presión sobre tus pechos. Para mayor comodidad al salir, también puedes usar una prenda interior y una camiseta de tirantes como protección. Un sujetador tipo bandeau es otra opción interesante.

Siempre que tengas la oportunidad, quítate el sujetador y disfruta de tus pechos al natural. Ya sea para sacar la basura, pasear al perro o hacer recados rápidos, no uses sujetador. Lo que empezó como un placer pasajero pronto se convertirá en un hábito duradero.

Usar materiales gruesos

Si te preocupa que tus pechos se pongan rígidos con la más mínima brisa, o que miradas lascivas y hambrientas se detengan demasiado tiempo en ellos, puedes recurrir al arte de la moda. ¿Cómo? Optando por telas naturalmente "protectoras" o blusas reforzadas en el busto.

La idea no es asfixiarse con la ropa, sino simplemente ser metódica. El vestido de corte imperio, con sus frunces en la parte delantera y sus delicados estampados florales, permite algunos trucos ingeniosos, al igual que las blusas en tonos oscuros, que disimulan mejor cualquier cambio incontrolable en el busto. Las prendas de punto , a pesar de su textura calada, también son una buena opción para evitar mostrar demasiado de golpe.

Jugar con las texturas de la ropa

Para disimular el escote, opta por prendas con adornos o confeccionadas con telas únicas. Una blusa fruncida, con su bordado decorativo, te dará una sensación de total seguridad. Los flecos, volantes y bordados también son detalles importantes para mantener cierta privacidad durante tus salidas urbanas sin sentirte agobiada.

Desvincularse de la mirada de los demás

Este es, sin duda, el fundamento del movimiento "sin sujetador", el preludio de esta tendencia a la vez rebelde y liberadora. Para prescindir del sujetador, hay que ser inmune a las opiniones ajenas e ignorar las miradas. Al principio, sientes que toda la atención de los transeúntes se centra en tu escote, hasta el punto de sentir un vacío en tu figura. La primera vez es como salir a la calle sin pantalones: resulta incómodo, incluso un poco estresante, pero con la práctica, se convierte en algo natural.

No usar sujetador no es una regla nueva, sino una opción más. En definitiva, la mejor sujeción es la que proporciona comodidad, ya sea un bralette ligero... o nada en absoluto.

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