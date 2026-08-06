Con una simple bufanda y un bolso de mano, crea el bolso perfecto para el verano.

Cualquier técnica es válida para ahorrar espacio en la maleta sin sacrificar el estilo. Con gran ingenio y creatividad, una influencer diseñó un bolso icónico utilizando dos básicos de moda que todos tenemos guardados en el fondo del armario: una bolsa de lona recuperada de una bolsa de regalo y una bufanda de satén, preferiblemente estampada. Un accesorio práctico que encarna tanto el espíritu libre del verano como la magia de la improvisación.

Crea una habitación ultra glamurosa con casi nada

Cuando nos vamos de vacaciones, lejos de nuestro armario, preferimos llevar más de lo necesario. En ese preciso instante, soñamos con que la maleta de Mary Poppins no fuera solo un invento de ficción, sino una realidad. Como no la encontramos en el mercado, intentamos meter toda nuestra ropa en una maleta de mano. Empacamos un par de zapatos para cada ocasión, un bolso para cada código de vestimenta y un montón de conjuntos, todos probados de antemano frente al espejo.

Para solucionar este problema de espacio, la creadora de contenido @gabycosl tuvo una idea genial. Con un bolso sencillo y una bufanda colorida, creó un bolso que parece sacado directamente de un tablero de Pinterest o de un hashtag de moda. Y no necesitó agujas ni bobinas para armarlo. Para lograrlo, simplemente envolvió el bolso con una bufanda lo suficientemente grande y la sujetó con nudos decorativos. Tras estos sencillos pasos, que no requieren ninguna habilidad especial, obtuvo un bolso baguette renovado, que se puede llevar corto.

El montaje es de lo más sencillo. Para poner en práctica este ingenioso tutorial, necesitarás una bolsa de tela estándar, que servirá de forro para tus pertenencias. Puedes coger la primera que encuentres. Sin embargo, si tu bufanda es ligeramente transparente, es mejor evitar las que tengan eslóganes comerciales. A continuación, coge una bufanda bastante opaca y extiéndela sobre una superficie plana. Coloca la bolsa encima y dóblala sobre sí misma como un abanico. Toma los extremos de la bufanda y enróllalos alrededor de las asas, asegurándote de que quede bien sujeta.

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Un bolso improvisado que se puede personalizar infinitamente.

Este bolso exclusivo, digno de la mente de un estilista o diseñador de renombre, añade un toque de color a los conjuntos veraniegos y completa al instante cualquier look. Si bien los materiales de este bolso artesanal son sencillos, el resultado es realmente impactante. Además, la ventaja es que puedes cambiar su exterior en pocos pasos y personalizar su diseño para adaptarlo a tu estado de ánimo o estilo del día.

Puedes colgar colgantes con forma de estrella de mar, concha, sol radiante o girasol. También puedes variar la tela principal que adorna el bolso. Un pañuelo con estampado de cangrejos o limones es perfecto para la playa, mientras que un pañuelo de seda con estampado cachemir destacará entre los manteles blancos de un restaurante. Si prefieres un estilo más discreto, puedes optar por un diseño de lunares para una elegancia garantizada, o por tonos degradados para un efecto chic y sutil.

Una idea de moda original que a todo el mundo le encanta.

Este bolso, además de realzar cualquier atuendo y dar personalidad a las prendas sencillas con las que combina, también es funcional. No es solo un bolso bonito para llevar colgado del brazo o para no parecer una copia. Está diseñado pensando en la practicidad: es ligero, compacto y extremadamente ligero. Esto lo convierte en un elemento esencial para crear múltiples looks en las fotos de vacaciones sin añadir peso a la maleta.

A pesar de su pequeño tamaño, el bolso que se ve al fondo es sorprendentemente espacioso y tiene capacidad para todo. Puede contener llaves, una cartera o incluso un libro de bolsillo. Es la combinación perfecta de practicidad y estilo, que sin duda causará una buena impresión, incluso en entornos desconocidos.

Lejos de ser un bolso improvisado o de emergencia, este es un accesorio esencial de verano destinado a completar tus looks para los meses más cálidos. En definitiva, a veces los accesorios más sencillos son los mejores.