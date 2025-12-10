Este accesorio de moda está volviendo con fuerza para proteger tus oídos del frío.

El invierno de 2025 marca el gran regreso del pasamontañas de punto, un accesorio que antes se reservaba para las pistas de esquí y que ahora se convierte en un aliado esencial contra el frío intenso. Ultrasuave, cálido y elegante, protege las orejas, el cuello y la cara, a la vez que añade un toque sofisticado a los looks urbanos.
Un irresistible renacimiento de la moda en las pasarelas
Tras causar sensación en 2021, el pasamontañas de punto se perfila para arrasar en las pasarelas y las calles en 2025. Muchas marcas lo están reinventando en versiones finas y elegantes, a menudo en lana merino o cachemira, para lograr un efecto minimalista y chic. Ya sea bajo una americana oversize o con un look monocromático beige/gris de pies a cabeza, enmarca el rostro y realza los conjuntos invernales, desde los más elegantes de oficina hasta la moda urbana.
Comodidad y calidez garantizadas.
Su tejido acanalado o técnico ofrece una protección térmica óptima: transpirable, repelente al agua y ultrasuave, combate el viento gélido y las bajas temperaturas sin apelmazarte. Elige lana merino para los inviernos más duros, algodón orgánico para entretiempo o forro polar fino para una sensación similar a la cachemira. Práctica para cabello grueso gracias a su corte suave y holgado, cubre el cuello y aísla del frío mejor que una bufanda clásica.
Cómo adoptarlo sin cometer errores de moda
- Look minimalista: Pasamontañas color crema sobre jersey de cuello alto beige + vaqueros rectos + zapatillas sencillas.
- Monocromo: Un conjunto de punto beige, desde el pantalón hasta el pasamontañas, para una silueta fluida.
- Lujoso: Cachemira antracita bajo un abrigo de lana + zapatos de salón negros.
- Femenino: Vestido Ganni color rosa pálido atado en la parte delantera para darle un toque divertido.
El pasamontañas de malla ya no es solo un accesorio deportivo, sino el accesorio imprescindible del invierno de 2025, que combina practicidad, calidez y elegancia atemporal. Perfecto para afrontar el frío con estilo, demuestra que la moda y la comodidad pueden ir de la mano sin concesiones.