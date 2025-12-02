Search here...

El "Wirkin": el bolso del que todo el mundo habla (y que ya vuela de los estantes)

tendencias de moda
Fabienne Ba.
@mazciel et @battny/TikTok

Un bolso rectangular de piel sintética con asa y cierre, que apareció en Walmart (la multinacional estadounidense) a finales de 2024, se volvió viral en TikTok por su sorprendente parecido con el icónico Birkin de Hermès. Bautizado como "Wirkin" por los internautas, este asequible modelo de 78 dólares está reavivando el debate sobre las imitaciones de lujo con la llegada de las fiestas.

El heredero viral del legendario Birkin

El Hermès Birkin, creado en 1984 e inspirado en Jane Birkin, simboliza la exclusividad con su producción artesanal de 40 horas, el uso de materiales de primera calidad como piel de Togo o de cocodrilo, y un precio que a menudo supera los 10.000 dólares. El Wirkin, fabricado en piel sintética y producido en serie, replica su icónica silueta sin el logotipo, ofreciendo una alternativa accesible que se agotó con una rapidez increíble en Estados Unidos a través de las ventas online. Disponible en varios colores, está dirigido a quienes buscan la estética Birkin sin listas de espera ni precios desorbitados.

[incrustar]https://www.tiktok.com/@battny/video/7455910715719798062[/incrustar]

¿Se trata de un engaño deliberado o de una falsificación disfrazada?

Clasificado como un "dupe" (esas copias inspiradas y sin marca que evitan la falsificación flagrante), el Wirkin fue retirado de Walmart tras sospechas de infringir la propiedad intelectual de Hermès, una empresa conocida por su estricta postura legal. Sin embargo, las imitaciones proliferan en otros sitios web, alimentando un círculo vicioso donde la viralidad de TikTok impulsa las ventas y trivializa el símbolo de estatus. Los puristas lamentan la devaluación de la artesanía de lujo, mientras que los fans lo ven como una democratización lúdica de la tendencia.

[incrustar]https://www.tiktok.com/@nucchi_/video/7457190300193213729[/incrustar]

Un fenómeno que plantea interrogantes sobre el lujo asequible

Este revuelo pone de relieve el auge de las imitaciones en las plataformas de consumo masivo, donde la imagen prima sobre la sostenibilidad o la ética. Si bien el Wirkin no supone una amenaza para las ventas de Birkin (reservado para una élite), revela una sed de prestigio inmediato, transformando un accesorio atemporal en un fenómeno fugaz en redes sociales.

En definitiva, el meteórico ascenso del "Wirkin" ilustra menos una simple moda pasajera que un profundo cambio en nuestra relación con los artículos de lujo. En la era de las redes sociales, donde las tendencias se crean en cuestión de horas, el aura de un bolso legendario puede ser capturada, apropiada y reinventada por un producto de consumo masivo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
Article précédent
Por qué el suéter rojo se ha convertido en la prenda imprescindible de esta temporada

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Por qué el suéter rojo se ha convertido en la prenda imprescindible de esta temporada

Este otoño/invierno 2025/2026, el suéter rojo se consolida como la prenda imprescindible de la moda, un contraste impactante...

Este estilo de chaqueta se está consolidando como una pieza de culto esta temporada.

La chaqueta con cremallera diagonal, inspirada en la esgrima, se está convirtiendo en una nueva prenda de culto...

Estos zapatos olvidados vuelven por sorpresa gracias a Natalie Portman

Natalie Portman, actualmente en París promocionando la película "Vie Privée" (Un asunto muy privado), ha reavivado el interés...

A Lady Gaga le encanta: este bolso de estilo desgastado es la obsesión de moda del momento.

Si la extravagancia tuviera un rostro, sin duda sería Lady Gaga. La cantante de "Bad Romance", conocida por...

© 2025 The Body Optimist