La tendencia del "vestido dopaminérgico": devolver el color al centro de nuestros armarios.

Tras varias temporadas dominadas por el beige, el gris y el camel, la moda está resurgiendo. En 2026, la "vestimenta que genera dopamina" vuelve a estar de moda con una idea sencilla: elegir ropa que te haga sentir bien, en lugar de pasar desapercibida.

Una tendencia nacida de una nueva forma de vestir.

El término «vestimenta dopaminérgica» fue popularizado por Dawnn Karen , psicóloga estadounidense especializada en moda y profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York. En su libro publicado en 2020, explora la relación entre nuestras elecciones de ropa y nuestro estado de ánimo. Esta idea se ha vuelto especialmente atractiva tras los confinamientos. Si bien durante mucho tiempo los armarios priorizaron la comodidad y los colores neutros, los tonos vibrantes han recuperado gradualmente su lugar en las colecciones. Esto refleja un deseo de ligereza, autoexpresión y una actitud positiva al vestir.

¿Puede el color realmente cambiar tu estado de ánimo?

No hay que simplificar demasiado: a pesar de su nombre sugerente, la "ropa dopaminérgica" no se basa en evidencia de que la ropa colorida provoque mecánicamente la liberación de dopamina. La explicación más plausible reside en el campo de la "cognición corporizada". Este enfoque estudia cómo la ropa que usamos puede influir en nuestros pensamientos, comportamiento y autopercepción.

En resumen, un atuendo puede contribuir a crear un estado de ánimo determinado, pero no se trata solo del color. También influye lo que la prenda te evoca, cómo la llevas y la sensación que te transmite.

En 2026, la moda vuelve a marcar el inicio de una nueva era.

El regreso de la moda que estimula la expresividad va de la mano de un movimiento más amplio: el de una moda que se atreve a ir más allá. Tras años de minimalismo discreto, las siluetas se adornan con colores llamativos y contundentes.

Abrigos naranjas, prendas de punto lavanda, accesorios amarillo limón: los colores vibrantes vuelven a estar de moda en las colecciones y, sobre todo, en las calles. Esta tendencia no se limita a las pasarelas. El estilo urbano la adopta con entusiasmo, a veces incluso antes de que los diseñadores anuncien las tendencias. Esta nueva libertad estilística también nos permite liberarnos del temido «no tengo nada que ponerme» : nuestro armario se convierte en un espacio de experimentación, en lugar de una lista de reglas a seguir.

¿Cómo adoptar un estilo de vida que estimule la dopamina sin exagerar?

Buenas noticias: no necesitas transformar tu armario en un arcoíris para sumarte a esta tendencia. Existen varias opciones que te permiten adoptarla de forma natural.

Primera opción: elige una prenda llamativa. Un abrigo vibrante, un bolso colorido o unos zapatos atrevidos bastan para darle vida a un conjunto neutro. Es la solución ideal si te gustan los looks equilibrados pero quieres un toque especial.

Segunda opción: prueba el monocromo. Usar varias prendas del mismo tono llamativo puede parecer drástico, pero el resultado suele ser sorprendentemente armonioso. Al ceñirte a una sola gama de colores, evitas combinaciones complejas y muestras con orgullo tu estilo.

Tercer consejo: juega con las texturas. ¿Prefieres un estilo más discreto? Vestir con estilo no significa necesariamente usar colores llamativos. Un terciopelo suave, un tejido de punto cómodo o un satén luminoso también pueden crear una sensación de placer y darle más personalidad a un atuendo.

La regla real: elige lo que te convenga.

Este es quizás el aspecto más interesante de la tendencia. No existe una paleta de colores universal para la felicidad en el vestir. No tienes que usar amarillo porque se considere alegre, ni rosa porque evoca dulzura. Si te sientes especialmente bien con azul oscuro, burdeos o tonos más sobrios, esos colores son perfectamente aceptables.

La tendencia de "vestir para generar dopamina" cobra verdadero sentido cuando uno se deja llevar por ella en lugar de simplemente seguirla. El objetivo no es reemplazar una restricción estética con una nueva regla, sino poner tus propios sentimientos en el centro.

Vestirse para aumentar la dopamina no es, por lo tanto, ni una «cura milagrosa» ni un «tratamiento»: es, ante todo, una invitación a ver la ropa de otra manera. Una prenda puede ser cómoda, favorecedora, expresiva o simplemente hacerte sonreír al ponértela. ¿Y si mañana por la mañana el mejor atuendo fuera simplemente el que te hace sentir bien? Al fin y al cabo, la moda también puede ser sinónimo de placer.