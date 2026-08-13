Estas prendas, que antes se consideraban "poco favorecedoras", se convertirán en artículos de moda para finales de 2026.

Durante años, la moda nos dictó qué debíamos evitar para "favorecer nuestra figura". "Demasiado holgado", "demasiado largo", "demasiado recatado": ciertas prendas tenían mala fama. En la temporada otoño/invierno 2026/2027, se están vengando y consolidándose como tendencias clave.

La falda larga de punto está saliendo del armario.

Tradicionalmente asociada a la comodidad en interiores o acusada de recargar la silueta, la falda larga de punto ha experimentado una transformación completa. Esta temporada, incluso se ha convertido en una prenda clave del armario. Se presenta en punto acanalado, estampado o espiga, a menudo combinada con botas altas y prendas a juego. Su caída naturalmente pesada le confiere una forma elegante y crea un look estructurado sin necesidad de rigidizar la silueta.

¿El resultado? Una prenda cálida, cómoda y elegante que te permite crear un conjunto acogedor y con personalidad. Prueba de que lo que antes se consideraba excesivo puede convertirse precisamente en lo que le da carácter a un atuendo.

El abrigo extragrande abraza su volumen.

Hubo un tiempo en que los abrigos debían ceñirse al cuerpo para no sobrecargar la silueta. En 2026, esta regla parece haber quedado (por fin) obsoleta. Los abrigos oversize están de moda, confeccionados con materiales cálidos como la lana, con volúmenes generosos y colores fáciles de combinar: camel, tonos tierra o colores intensos. Aquí, el objetivo ya no es definir el cuerpo con la ropa, sino jugar con las proporciones.

Y precisamente eso es lo que hace que esta tendencia sea tan atractiva: un abrigo holgado puede crear un look sofisticado, moderno y excepcionalmente cómodo. Puedes abrigarte con él sin tener que elegir entre comodidad y estilo.

El vestido de punto es elegante y cómodo a la vez.

Tras haber sido criticado por ser "demasiado holgado", el vestido de punto está de vuelta. Y, sin duda, ya no tiene por qué disculparse por ser cómodo. Confeccionado en punto acanalado o trenzado, puede lucirse solo como un conjunto completo, con un cinturón fino para marcar la cintura y botas altas para darle estructura al look.

Esta tendencia es bastante alentadora: la comodidad ya no se considera necesariamente enemiga del estilo. Un atuendo puede ser suave, práctico, cálido y muy elegante a la vez.

La superposición de capas rompe las viejas reglas.

¿Combinar prendas que antes parecían incompatibles? Esa es precisamente una de las ideas más atractivas de la temporada. Una prenda fina sobre un jersey, una chaqueta con una falda, la mezcla deliberada de tejidos y estilos: en 2026, las superposiciones no necesitan estar perfectamente coordinadas para funcionar. Al contrario, su encanto reside a veces en ese toque inesperado.

Lo que podría haberse considerado un "error de gusto" se convierte en una auténtica elección estilística. La mezcla permite jugar con texturas, volúmenes y combinaciones, adaptando fácilmente la prenda a diferentes temperaturas.

¿Y si el criterio de "halago" ya no fuera el adecuado?

Estas cuatro tendencias tienen algo en común: fueron descartadas durante mucho tiempo por considerarse poco favorecedoras. Pero, ¿qué significa realmente ese famoso término «favorecedor»? A menudo, se utilizaba para describir prendas destinadas a «adelgazar», «alargar», «estructurar» o «corregir» ciertas partes del cuerpo. Una visión muy restrictiva de la ropa, que podía dar la impresión de que uno tenía que «optimizar su apariencia» constantemente.

Hoy en día, la ropa parece (por fin) ser más apreciada por lo que permite: moverse con libertad, sentirse bien, mantenerse abrigado, expresar la personalidad o simplemente vestir algo que nos guste.

Las tendencias van y vienen, pero tu estilo permanece.

Ten cuidado de no convertir este cambio en una nueva regla. Las tendencias van y vienen, desaparecen y, a veces, regresan unos años después con una nueva etiqueta. Y, sobre todo, no tienes ninguna obligación de seguir la tendencia. ¿Te gusta una falda larga de punto? Póntela. ¿No te atrae para nada un vestido de punto? No hay problema. Lo que una revista, una pasarela o las redes sociales presentan como "tendencia" nunca debe ser obligatorio. Del mismo modo, una prenda declarada "pasada de moda" aún puede gustarte perfectamente. Tu estilo no necesita estar sincronizado con el calendario de la moda para ser legítimo.

¿La verdadera tendencia? Vestir lo que refleje quién eres.

El final de 2026 demuestra que varias siluetas pueden coexistir sin que ninguna se presente como la "forma correcta de vestir". Quizás este sea el cambio más interesante: ampliar las posibilidades en lugar de reemplazar una lista de prohibiciones con una nueva lista de "tendencias a seguir".

Al fin y al cabo, la ropa también está para hacernos sentir bien. Y si esa prenda que antes se consideraba poco favorecedora es precisamente con la que mejor te sientes, probablemente sea una excelente razón para usarla.