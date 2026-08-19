El rosa ya no es solo para mujeres: la moda "masculina" está rompiendo las reglas.

Considerado durante mucho tiempo un color femenino, el rosa está dejando su huella en el vestuario masculino. Rosa empolvado, salmón, frambuesa o incluso fucsia: se presenta en infinidad de tonalidades y se luce con confianza. ¿Y si la verdadera tendencia, en definitiva, fuera simplemente vestir como uno quisiera?

El rosa nunca ha tenido género.

«Rosa para mujeres», «azul para hombres»: esta asociación resulta familiar, casi obvia. Sin embargo, no es ni universal ni atemporal. A principios del siglo XX, algunas publicaciones estadounidenses aconsejaban a los niños vestir de rosa, considerado un color «más brillante y apropiado» para su vestuario, mientras que el azul se asociaba a veces con una mayor delicadeza.

La famosa combinación de rosa (femenino) y azul (masculino) se consolidó gradualmente en las décadas de 1940 y 1950. Esto demuestra que los colores no tienen un género intrínseco: son las sociedades las que les atribuyen significados, y estos significados pueden evolucionar.

De hecho, antes de que la moda masculina occidental se volviera mucho más sobria a partir de finales del siglo XVIII, los hombres de las clases altas solían vestir prendas coloridas, bordadas y ricamente decoradas. El rosa podía entonces evocar elegancia, refinamiento e incluso estatus social.

Desde el rosa empolvado hasta el fucsia: hay un estilo para todos los gustos.

Hoy en día, el rosa ya no necesita ser provocativo para encontrar su lugar en un guardarropa masculino. Simplemente se integra en un estilo que cada vez más abraza el color y la diversidad de estilos. Las colecciones masculinas Primavera/Verano 2026 lo confirmaron una vez más con numerosos tonos suaves y desaturados: salmón, amaranto, rosa «sal del Himalaya»… Tonos fáciles de adoptar, incluso para quienes nunca se han atrevido a usarlos.

Para un primer intento, opta por el rosa empolvado, el rosa palo, el palo de rosa o el salmón. Estos tonos combinan muy bien con colores clásicos como el crudo, el gris, el marrón, el caqui o el azul marino.

¿Una camiseta rosa pálido con vaqueros de mezclilla cruda? Sencillo y efectivo.

¿Una camisa en tono pastel debajo de un blazer beige o azul marino? Elegante sin ser recargado.

¿Un suéter color frambuesa con pantalones color chocolate? Obtendrás una silueta más llamativa, pero seguirá siendo fácil de combinar.

Y si prefieres looks llamativos, nada te impide optar por el rosa brillante. Unas zapatillas, una gorra, unos calcetines o una bufanda son suficientes para darle un toque de color a un atuendo más neutro.

La moda masculina por fin puede respirar.

Quizás lo más interesante de esta evolución no sea el regreso del rosa, sino la libertad que conlleva. Vestir de rosa no dice nada sobre tu personalidad, tu identidad ni tu masculinidad. Un color es un color: simplemente puede gustarte.

Algunas investigaciones exploran cómo la vestimenta puede influir en nuestra percepción de los roles de género. Un estudio realizado en Japón sugiere que ver a más hombres vistiendo de rosa podría ayudar a reducir ciertas asociaciones tradicionales entre los colores y los estereotipos masculinos o femeninos. La moda, por lo tanto, posee un poder real: el poder de flexibilizar las normas, simplemente mostrando que existen innumerables maneras de vestir.

Deja de imponer normas: ponte lo que te quede bien.

La buena noticia es que no hay reglas que obliguen a los hombres a vestir de azul, negro o gris, al igual que no hay colores obligatorios para las mujeres. ¿Te gusta el rosa? ¡Úsalo! ¿Prefieres el verde, el amarillo, el morado o los estampados? ¡Adelante! ¿Te encanta vestir de negro de pies a cabeza? ¡Perfecto!

La moda no tiene género. Es un espacio para la expresión, la creatividad y la libertad. No tiene por qué ajustarse a estereotipos, imposiciones, normas o dictados que pretendan determinar lo que debes ponerte.

El rosa no necesita «conquistar» la moda masculina; ya estaba ahí. Su mayor presencia es, sobre todo, un recordatorio de una verdad innegable: tu armario es tuyo. Así que, ya sea un traje rosa, una camisa salmón, un jersey rosa empolvado o un accesorio fucsia, simplemente elige lo que te guste, lo que te favorezca y lo que te haga sentir bien. En definitiva, el mejor código de vestimenta es el tuyo.