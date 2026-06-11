Sandalias: ¿por qué siguen estando tan mal vistas en los pies de los hombres?

Durante el verano, las sandalias se abren paso entre el asfalto y las calles empedradas, cubiertas de arena. Sin embargo, este calzado abierto, que permite que los pies respiren, sigue siendo poco común entre los hombres, quienes se mantienen fieles a sus zapatillas deportivas. Icono de estilo para las mujeres, las sandalias son un desastre, incluso una metedura de pata imperdonable, para los hombres. ¿Por qué esta diferencia de trato?

La sandalia de hombre, el zapato poco apreciado.

Hoy en día, las mujeres usan corbatas en lugar de collares con joyas y cambian los vestidos cruzados por esmóquines con hombreras dignos del guardarropa de un hombre de negocios. Los hombres, por su parte, reemplazan sus maletines formales con bolsos más sofisticados y no dudan en lucir el abdomen con camisetas cortas. El género está desapareciendo de la moda, dando paso a la autoexpresión y la personalidad. Sin embargo, algunas prendas se resisten a esta lucha por un estilo unisex. Las sandalias, por ejemplo, siguen siendo un "privilegio femenino".

En pleno verano, los hombres mantienen sus zapatillas deportivas bien puestas y prefieren sudar a cada paso antes que complementar sus atuendos ligeros con unas simples sandalias. Sus dedos, comprimidos bajo la rigidez del cuero y privados de luz y aire, sufren una tortura diaria. Este tipo de calzado, que permite sentir la brisa marina y da la ilusión de no llevar nada, no es del agrado de todos los hombres.

Presentadas como un complemento de estilo, una pieza clave en la moda femenina, las sandalias resultan incómodas para los pies bien cuidados. Consideradas anticuadas en los hombres, son el denominador común de turistas de cabello canoso y aficionados a las camisas hawaianas. Al menos, esa es la asociación mental más extendida. Si los hombres son reacios a las sandalias, no es por pudor, ni por el aspecto calloso o velludo de sus pies. Es más bien una cuestión de imagen.

Un reflejo discreto de las normas sociales.

Históricamente, las sandalias han sido la antítesis de los mocasines, los zapatos brogue de alta calidad y los Oxford pulidos. Encarnan el espíritu relajado de las vacaciones, los días de sol y los paseos con la camisa desabrochada o luciendo un bronceado perfecto. Si bien los guerreros romanos lucen con orgullo sandalias en las estatuas de mármol, ya que eran parte integral de su uniforme, este tipo de calzado ahora se asocia a menudo con la mediocridad, o incluso con las dificultades económicas.

«Las sandalias están asociadas a la cultura popular en el imaginario colectivo; son sinónimo de viajes de acampada, no de Cannes», explica Alain Quemin, profesor de sociología del Instituto de Estudios Europeos, a HuffPost . Por lo tanto, usar sandalias en la ciudad equivaldría a traicionar esta reputación dorada y a decirle al mundo: «Estoy en la ruina». Y ni el calor sofocante ni las marcas de diseñador servirían de excusa. El umbral de tolerancia es cero. Para los hombres, el estilo ha sido durante mucho tiempo una representación social, una oportunidad para afirmar su estatus profesional. Y las sandalias parecen poco compatibles con un blazer entallado y pantalones plisados. De ahí esta aversión colectiva a este calzado, por lo demás prometedor.

De hecho, en algunas empresas, las sandalias están prohibidas para los hombres porque se consideran demasiado informales. En cambio, para las mujeres, este tipo de calzado, que deja ver la piel y ofrece una visión de una zona frecuentemente objeto de fantasías, no supone ningún problema. «Los pies de las mujeres se exponen con mayor facilidad, incluso en un entorno formal como el laboral», continúa la experta.

Un temor a la burla en el trasfondo

Las mujeres tienen un estilo de sandalias para cada ocasión: cuñas, hebillas doradas o tacones ligeramente elevados. Estos zapatos completan la armonía de un look o realzan la elegancia de un atuendo. Para ellas, son el toque final, mientras que los hombres las ven como una incomodidad o incluso un intento de autosabotaje. Sienten vergüenza con solo ver a una de sus compañeras paseando con sandalias de gladiador. Si se privan de este placer veraniego, es por miedo a ser vistas como anticuadas, turistas sin estilo o monitoras de campamento de verano.

Estos zapatos son muy expresivos y parecen decir en silencio: «No sé vestirme» o «No tengo buen gusto». Como explica el sociólogo, las sandalias masculinas están llenas de clichés. Casi tienen un aire caricaturesco y una connotación peyorativa. Muchos las incluyen en el kit básico del turista alemán, que usa sus sandalias con calcetines extra para evitar que les entren piedras. Y los hombres, aunque sean más propensos a la autocrítica, se preocupan por su apariencia y no quieren verse anticuados.

Un zapato que intenta abrirse camino en la moda masculina.

Mientras que las sandalias luchan por hacerse un hueco en el armario masculino, donde los hombres se broncean hasta los tobillos para mantener una apariencia de dignidad en sociedad, algunos desafían las expectativas y las ideas preconcebidas. De hecho, convertir en deseable lo que antes era ridiculizado se ha convertido casi en un movimiento colectivo. Los vaqueros de tiro bajo que dejan ver la ropa interior, las zapatillas con plataforma, las camisetas de neón y los microshorts están disfrutando de su momento de gloria, tras haber sido objeto de las peores críticas. Estas prendas, antes condenadas y acusadas de arruinar la figura, ahora se venden como churros.

Las sandalias también están experimentando un resurgimiento en la moda masculina. Usadas por urbanitas que llevan suéteres al cuello y tienen un vestuario sofisticado, pero con una despreocupación impecable, se han convertido incluso en el sello distintivo de los "chicos con estilo".

Quizás las sandalias de hombre estén sufriendo, en última instancia, el mismo fenómeno que muchos otros artículos antes que ellas: fueron ridiculizadas hasta que se volvieron deseables. Las zapatillas deportivas urbanas, los bolsos de hombre y los pantalones anchos han corrido la misma suerte.