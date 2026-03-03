Luciendo un corsé con estampado de leopardo, Sofía Vergara opta por una silueta estructurada.

Ícono indiscutible de la moda hollywoodense, Sofía Vergara sigue cautivando a sus fans con sus looks que combinan audacia y elegancia. Recientemente, la estrella de "Modern Family" compartió en Instagram un atuendo que volvió a causar sensación en internet: un corsé con estampado de leopardo, sutilmente combinado con un collar de diamantes.

Sencillez realzada por un toque de diamante.

Para esta salida con amigas, Sofía Vergara optó por un corsé gris con estampado de leopardo, una pieza que acentuaba su cintura. Su cabello largo y liso, que caía en cascada sobre sus hombros, completaba el atuendo con una elegancia discreta. Como accesorio, la actriz eligió un delicado collar de diamantes, que le dio un toque de brillo al conjunto, prueba de que la moda también se encuentra en la sencillez.

El corsé, su firma de moda

Este nuevo look forma parte de una larga historia de momentos con corsé para la actriz. A lo largo de los años, Sofía Vergara ha lucido esta prenda en todas sus variantes: un colorido top floral, un corsé de encaje blanco en el Gran Premio de Mónaco o incluso una versión negra con falda. La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense sabe cómo reinventar el corsé para cada ocasión, logrando un equilibrio entre sensualidad y elegancia.

Los fanáticos, que la siguen fielmente en las redes sociales, elogian su sentido del estilo en cada aparición, mientras admiran su capacidad para combinar la fuerza de un ícono con la confianza.

Con su corsé con estampado de leopardo, Sofía Vergara demuestra una vez más que la moda es un espacio de expresión personal. Al reinterpretar este clásico, lo transforma en un símbolo de poder y confianza. Ya sea con estampado floral, de encaje o de leopardo, el corsé se ha convertido en su estilo chic característico.