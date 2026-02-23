El discreto piercing del patinador intriga a los espectadores.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, Alysa Liu cautivó al público con mucho más que su gracia sobre el hielo. Al ganar la medalla de oro en patinaje libre para Estados Unidos, la patinadora artística estadounidense también llamó la atención con un detalle inesperado: una joya (un piercing) oculta tras su radiante sonrisa.

Una joya escondida detrás de una sonrisa

Cuando Alysa Liu levantó los brazos en señal de victoria en el podio, las cámaras revelaron un sutil brillo metálico entre su labio superior y sus dientes. Muchos lo confundieron inicialmente con un accesorio dental, antes de descubrir que se trataba de un piercing conocido como "smiley". Esta joya, colocada en el frenillo del labio superior (el pequeño ligamento que conecta el labio con la encía), es prácticamente invisible en reposo. Solo se hace visible con una amplia sonrisa o una carcajada, como un detalle secreto que solo se revela en las expresiones de alegría. Un toque de estilo perfecto para una atleta con una sonrisa tan contagiosa.

Dependiendo de la anatomía de cada persona y del largo de la joya elegida, este piercing puede extenderse más o menos bajo en los dientes frontales. Algunos anillos apenas rozan la línea de los incisivos y son muy discretos, mientras que otros caen ligeramente más abajo y se hacen más visibles al sonreír, como el de Alysa Liu. Por lo tanto, su apariencia varía naturalmente: apenas perceptible en una sonrisa tímida, capta más la luz durante una carcajada. Esta sutil interacción entre discreción y brillo contribuye a su encanto: una joya casi secreta, que solo se revela en los momentos más brillantes.

Un toque de audacia casera

¿Lo más sorprendente? Alysa Liu lo hizo ella misma. En una entrevista con TMJ4 News , la patinadora artística reveló que se había perforado la zona dos años antes. "Le pedí a mi hermana que me sujetara el labio mientras me miraba al espejo y luego simplemente me lo perforé con la aguja", relató entre risas. Un gesto que refleja a la perfección su personalidad libre y creativa.

Sin embargo, aunque la anécdota pueda parecer divertida, no es en absoluto un ejemplo a seguir. Perforarse conlleva riesgos reales, especialmente en la boca. Esta zona es particularmente sensible y está expuesta a bacterias: una infección puede desarrollarse rápidamente, sin mencionar los riesgos de sangrado, lesiones en el frenillo labial o complicaciones relacionadas con una mala cicatrización. Para cualquiera que esté considerando hacerse un piercing, es esencial acudir a un estudio de piercings autorizado que cumpla con estrictas normas de higiene y utilice material estéril de un solo uso. Perforarse el cuerpo nunca es un asunto trivial, y menos aún en la boca, y merece ser abordado con seriedad y precaución.

Una firma decididamente "alternativa"

Alysa Liu describe su look como "alternativo". Entre sus piercings y mechas de colores, cada detalle parece contar una historia. "Como los anillos de un árbol, cada año quiero añadir un nuevo halo alrededor de mi cabello", explica. Sus elecciones estéticas reflejan una personalidad fuerte y un deseo de expresarse fuera de las convenciones del patinaje artístico tradicional.

Alysa Liu demuestra que la excelencia deportiva y la individualidad pueden combinarse. Su sonrisa única, símbolo tanto de victoria como de individualidad, ilustra una nueva generación de atletas: talentosas y orgullosas de afirmar su individualidad, tanto dentro como fuera de la pista.