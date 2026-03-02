Madonna enciende la Semana de la Moda de Milán con encaje

Madonna demostró una vez más que es la reina del estilo con una impresionante aparición en el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. Sentada en primera fila, arrasó con un vestido corto de encaje negro, gótico y de alta costura a la vez.

Un vestido de encaje con acentos góticos.

Para la ocasión, Madonna optó por un vestido lencero de encaje negro con corsé. El vestido presentaba una abertura que dejaba ver unas medias negras y unos zapatos negros de punta. Esta combinación de corsé estructurado, delicado encaje y un corte corto creó un look gótico muy controlado, a medio camino entre el boudoir y la alfombra roja.

Para equilibrar este look, Madonna se puso encima un abrigo/blazer negro ajustado, abierto. Los hombros precisos, el corte entallado y el largo del abrigo añadieron un toque de sofisticación, como una "armadura de alta costura". Un bolso negro en el brazo completó este look completamente negro, en perfecta sintonía con el ADN de Dolce & Gabbana.

Los accesorios que marcan la diferencia: gafas de sol negras y guantes turquesa

Fiel a su imagen de "estrella intocable", Madonna también lució unas grandes gafas de sol negras en la primera fila, acentuando su misterio y estatus icónico. Sin embargo, el detalle más inesperado de su atuendo fueron sus guantes verde azulado, que contrastaban marcadamente con el conjunto completamente negro. Esta vibrante, casi teatral elección de color, inyectó un toque de fantasía y modernidad a un look por lo demás muy oscuro, a la vez que resaltaba su capacidad para romper las reglas con un solo accesorio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Una aparición viral, desde la primera fila hasta Instagram

Madonna no solo causó sensación en el showroom: también compartió un video de ella caminando por un balcón con vistas al horizonte de Milán, luciendo el mismo atuendo. El mensaje era un simple "Ciao Milano 🇮🇹" , suficiente para generar una oleada de comentarios entre sus fans, encantados de verla regresar a la estética de "corsé y encaje" que forjó su leyenda.

Con este vestidito negro de encaje, su corsé gótico y sus guantes turquesa, Madonna le recordó a Milán que sigue siendo una auténtica estrella de la moda. Reinterpretó con éxito sus códigos icónicos —negro impactante, accesorios llamativos— adaptándolos al clima actual. El resultado: una aparición que generó mucha expectación, tanto en la primera fila como en redes sociales.