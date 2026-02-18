Search here...

"¿No tiene frío?": En París, esta cantante opta por un atuendo atrevido

@tatemcrae/Instagram

En París, la cantante Tate McRae lució recientemente un atuendo que causó sensación en redes sociales. Microshorts, mallas y un blazer estructurado: un look que desató reacciones diversas, desde la admiración hasta preguntas sobre el frío invernal.

Un estilo romántico parisino

La cantautora, bailarina y actriz canadiense Tate McRae compartió un carrusel de Instagram capturando su romántica escapada de San Valentín a la capital francesa. En las fotos, posa con microshorts negros combinados con medias, un blazer negro ajustado y botas hasta la rodilla, todo ello rematado con una rosa roja para la ocasión. Esta mezcla de elegancia parisina y atrevimiento juega con los contrastes: sofisticación estructurada y un espíritu lúdico.

Reacciones entusiastas a pesar del frío invernal

La publicación rápidamente cosechó miles de "me gusta" y comentarios elogiosos, como "París te sienta de maravilla" y "Qué bonita". Fiel a la tradición de llevar conjuntos más cortos en invierno, los internautas no pudieron evitar preguntarse: "¿No tiene frío?" o comentarios similares, destacando la exposición a las frías temperaturas de febrero en París. Paradójicamente, estos comentarios no empañaron el entusiasmo general: a los fans les encantó la combinación, demostrando que la audacia siempre tiene su recompensa en la moda.

El carrusel de Tate McRae amplía la atmósfera con una selfi frente al espejo en una cálida habitación de tonos rojizos, un primer plano de sus piernas en un coche y acogedoras instantáneas de cafés parisinos. Estas imágenes capturan una atmósfera relajada, reforzando la imagen de una artista que domina el arte de la puesta en escena de estilos de vida.

En definitiva, esta apariencia es coherente con las decisiones de moda de Tate McRae, que destacan por fusionar las tendencias de la moda urbana con la elegancia europea. En París, la capital de la moda por excelencia, su "look de San Valentín" confirma una vez más que la audacia triunfa sobre las preocupaciones climáticas, transformando las preguntas sobre el frío en elogios velados.

