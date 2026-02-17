Esta influencer abogaba por una boda “tradicional” hasta que vivió un duro calvario familiar.

La influencer estadounidense Estee Williams, conocida por haber construido su popularidad gracias al movimiento "tradwives" que aboga por el matrimonio tradicional, ha revisado un poco sus prioridades después de una "devastadora crisis familiar" relacionada con la salud de su hija Estelle, nacida en septiembre de 2025 con un grave defecto cardíaco.

Orígenes en el movimiento "tradwife"

Estee Williams saltó a la fama en TikTok e Instagram, acumulando más de 300.000 seguidores al promover el estilo de vida de una "esposa tradicional": una ama de casa que depende económicamente de su marido, Conner, y que ofrece consejos como mimarse antes de volver del trabajo. Ya en 2022, definió el término como "una mujer que asume un rol ultratradicional en el matrimonio, centrado en el hogar". Este contenido viral y controvertido impulsó su carrera digital.

Un pivote anunciado antes del nacimiento

En abril de 2025, embarazada de su primer hijo, Estee Williams anunció un cambio editorial: menos publicaciones de "tradwife" y más contenido sobre los preparativos del bebé. En una entrevista con People , lo describió como una decisión intencionada de centrarse en su familia, sin anticipar la tormenta que se avecinaba.

La enfermedad de Estelle: un shock transformador

Estelle nació el 5 de septiembre de 2025 con una comunicación interventricular (CIV), un orificio en el corazón. Se programó una cirugía abierta para las 11 semanas, pero los médicos descubrieron una anomalía mucho mayor: tres centímetros. La operación fue complicada: cuatro cirugías cardíacas, dos paros cardíacos (uno de ellos de una hora de duración), y Estelle fue conectada a ECMO y se le colocó un corazón de Berlín, un dispositivo externo vital, mientras esperaba un trasplante de corazón. A los cinco meses de edad, permaneció hospitalizada, con sus padres a su lado.

Hacia una nueva misión: concienciar y promover la donación de órganos

Esta dura experiencia ha afectado profundamente a Estee Williams, quien ahora comparte la trayectoria médica de Estelle para concienciar sobre las cardiopatías congénitas (1 de cada 100 nacimientos) y la rareza de los trasplantes de corazón pediátricos (entre 120 y 150 al año en Estados Unidos). Lejos de ofrecer consejos para el hogar, su relato ha adquirido recientemente un enfoque educativo: «Esto no es solo para Estelle, sino para todos los niños que esperan un milagro cardíaco». Describe una mezcla de miedo y gratitud, más cerca de la muerte y la fe que nunca.

La crisis familiar de Estee Williams ilustra cómo la idealizada "esposa tradicional" puede desmoronarse (temporalmente) ante una emergencia médica, lo que la lleva a redirigir su plataforma hacia la empatía y la acción concreta en favor de la donación de órganos. Su experiencia sirve como recordatorio de que la familia, en su cruda realidad, trasciende las tendencias virales.