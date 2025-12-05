"Tengo 36 años y no tengo hijos": esta actriz rompe un tabú

En un extracto de su participación en el podcast "Know Thyself", la actriz y cantautora estadounidense Lucy Hale simplemente afirma: tiene 36 años, es soltera y no tiene hijos, y eso está perfectamente bien. Su intención es decir que no hay una fecha límite universal para casarse o formar una familia, y que no hay que apresurarse si no se siente preparado, aunque la sociedad a menudo sugiera lo contrario.

Normalizando diferentes caminos de vida

Hablando de su edad y situación personal, Lucy Hale destaca la presión que pesa especialmente sobre las mujeres en cuanto a las relaciones, la maternidad y el infame "reloj biológico". Su discurso, por el contrario, promueve la idea de que cada uno progresa a su propio ritmo, que uno puede forjarse una carrera, conocerse a sí mismo y luego decidir, o no, si tener hijos más adelante, sin culpa.

Reseñas en línea muy positivas

Tras los extractos compartidos en redes sociales, muchos usuarios elogiaron la valentía y la sinceridad de su declaración. Los comentarios enfatizaron que este tema sigue siendo tabú y que resulta reconfortante escuchar a una reconocida actriz decir abiertamente que no estar casada ni ser madre a los 36 años no significa que alguien esté "atrasado" ni sea un "fracaso". Este tipo de mensaje ayuda a normalizar caminos de vida más diversos, alejados de los modelos impuestos por la familia, la cultura o los medios de comunicación.

Al afirmar públicamente su estatus, Lucy Hale ofrece un punto de referencia tranquilizador para todos aquellos que se sienten fuera de sintonía con las expectativas sociales y les recuerda que su valor no se mide por un anillo en su dedo ni por el número de hijos.