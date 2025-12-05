Search here...

"Tengo 36 años y no tengo hijos": esta actriz rompe un tabú

Léa Michel
@lucyhale/Instagram

En un extracto de su participación en el podcast "Know Thyself", la actriz y cantautora estadounidense Lucy Hale simplemente afirma: tiene 36 años, es soltera y no tiene hijos, y eso está perfectamente bien. Su intención es decir que no hay una fecha límite universal para casarse o formar una familia, y que no hay que apresurarse si no se siente preparado, aunque la sociedad a menudo sugiera lo contrario.

Normalizando diferentes caminos de vida

Hablando de su edad y situación personal, Lucy Hale destaca la presión que pesa especialmente sobre las mujeres en cuanto a las relaciones, la maternidad y el infame "reloj biológico". Su discurso, por el contrario, promueve la idea de que cada uno progresa a su propio ritmo, que uno puede forjarse una carrera, conocerse a sí mismo y luego decidir, o no, si tener hijos más adelante, sin culpa.

Reseñas en línea muy positivas

Tras los extractos compartidos en redes sociales, muchos usuarios elogiaron la valentía y la sinceridad de su declaración. Los comentarios enfatizaron que este tema sigue siendo tabú y que resulta reconfortante escuchar a una reconocida actriz decir abiertamente que no estar casada ni ser madre a los 36 años no significa que alguien esté "atrasado" ni sea un "fracaso". Este tipo de mensaje ayuda a normalizar caminos de vida más diversos, alejados de los modelos impuestos por la familia, la cultura o los medios de comunicación.

Al afirmar públicamente su estatus, Lucy Hale ofrece un punto de referencia tranquilizador para todos aquellos que se sienten fuera de sintonía con las expectativas sociales y les recuerda que su valor no se mide por un anillo en su dedo ni por el número de hijos.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Con elegancia, Sofía Vergara (53 años) causa sensación con un vestido blanco

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con elegancia, Sofía Vergara (53 años) causa sensación con un vestido blanco

Sofía Vergara causó sensación recientemente en la fiesta de cumpleaños de una amiga, luciendo un vestido de seda...

"Una corona no se compra": Miss Universo 2025 rompe su silencio sobre acusaciones de infidelidad

Dos semanas después de su coronación, Fátima Bosch, Miss México, Miss Universo 2025, se encuentra en el centro...

Hace 31 años, este papel reveló la belleza de Cameron Diaz al mundo.

Hace treinta y un años, Cameron Diaz hizo una entrada sensacional en el cine con "La Máscara", dirigida...

Karol G, el ícono latino que está dejando huella en el escenario mundial

Karol G, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, se ha convertido en una figura clave de la...

A sus 67 años, Andie MacDowell luce con elegancia su cabello gris

Andie MacDowell causó sensación recientemente en la fiesta del 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth con...

"¡Una modelo!": Esta cantante coreana está llamando la atención

Lisa, del grupo femenino surcoreano de K-pop BLACKPINK, confirmó una vez más su estatus como ícono de la...

© 2025 The Body Optimist