Con elegancia, Sofía Vergara (53 años) causa sensación con un vestido blanco

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara causó sensación recientemente en la fiesta de cumpleaños de una amiga, luciendo un vestido de seda blanca de Laura Basci. El delicado vestido de tirantes finos presentaba paneles de encaje en la cintura y por encima de las rodillas, realzando su figura con elegancia.

Un estilo atrevido y refinado

La actriz de la miniserie estadounidense "Griselda" completó su look con un colgante de plata adornado con piedras blancas, una delicada pulsera roja y pendientes de diamantes, todo ello mientras lucía un peinado elegante. Su maquillaje era sofisticado, con sombra de ojos marrón, delineador negro alado, pestañas largas y llamativas y labios malva.

Sofía Vergara, reconocida como un ícono de estilo, confirma su estatus con este atuendo. Comparte regularmente sus looks en Instagram, que combinan glamour y tendencia, ofreciendo un equilibrio perfecto entre elegancia y modernidad.

Momentos de vida y unión familiar

Además, Sofía Vergara compartió recientemente momentos de sus celebraciones de otoño con un atuendo marrón compuesto por una camiseta sin mangas con espalda deportiva y una falda tubo de tul vaporosa, complementada con tacones plateados de tiras y joyas doradas. A veces aparece con su hijo, Manolo González Vergara. Su inusual aparición juntos en Instagram se hizo notar durante una gran celebración de Acción de Gracias, lo que reforzó la imagen de una familia unida.

En resumen, este vestido blanco atemporal de estilo chic demuestra a la perfección la capacidad de Sofía Vergara para combinar glamour y refinamiento.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
"Una corona no se compra": Miss Universo 2025 rompe su silencio sobre acusaciones de infidelidad
"Tengo 36 años y no tengo hijos": esta actriz rompe un tabú

