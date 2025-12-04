"¡Una modelo!": Esta cantante coreana está llamando la atención

Lisa, del grupo femenino surcoreano de K-pop BLACKPINK, confirmó una vez más su estatus como ícono de la moda en un reciente evento de una marca de lujo, donde su atuendo causó sensación entre fans y medios de comunicación. Considerada por muchos como una supermodelo, la cantante cautivó con un look a la vez conceptual y refinado.

Un ícono del K-pop en modo alta costura

Lalisa Manobal, más conocida como Lisa, es la rapera y bailarina principal del grupo femenino surcoreano de K-pop BLACKPINK, y también una de las figuras más solicitadas por las principales marcas de lujo. Su rol como embajadora de la marca forma parte de una trayectoria ya marcada por numerosas colaboraciones prestigiosas y apariciones regulares en importantes desfiles de moda. Gracias a estas colaboraciones, se ha consolidado como un icono de estilo, capaz de pasar con fluidez del glamour clásico a las siluetas más vanguardistas.

Un look que coquetea con la pasarela

En el evento de Louis Vuitton, Lisa apareció con un atuendo que parecía salido directamente de la pasarela, combinando telas transparentes, líneas gráficas y un volumen espectacular. La pieza central presentaba un efecto de rotulador: los contornos del top y los pantalones parecían dibujarse directamente sobre su cuerpo. Su silueta se completaba con mangas anchas y abullonadas y una cola pronunciada, transformando cada movimiento en un mini espectáculo de alta costura, como si estuviera desfilando por una pasarela.

Rizos XXL para un efecto supermodelo

Si bien el atuendo era impactante, el peinado era igualmente impactante: Lisa lucía unos rizos enormes y voluminosos, muy diferentes de su característico look elegante, reforzando la ilusión de una top model en una sesión fotográfica editorial. Esta generosa melena enmarcaba su rostro y acentuaba la dimensión teatral del atuendo, a la vez que recordaba el auge de las supermodelos de los 90. Combinadas con un maquillaje impecable y una actitud segura, estas elecciones de moda le dieron al look un aire de "supermodelo fuera de servicio" perfectamente controlado.

Una reputación de "camaleón de la moda"

Esta no es la primera vez que Lisa llama la atención con un conjunto espectacular, y su reputación como "camaleón de la moda" crece con cada aparición. En otros eventos de Louis Vuitton, ya ha alternado entre looks de cuero estructurados, vestidos fluidos y prendas de punto coloridas, perfectamente a tono con los tiempos. Esta capacidad de reinventarse sin dejar de ser reconocible al instante contribuye a su imagen de artista integral, tan cómoda en los escenarios de conciertos como en la primera fila de los desfiles de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m)

Con este atuendo, Lisa demuestra una vez más que domina los códigos de la alta costura, así como los del escenario. Al desdibujar las fronteras entre ídolo del K-pop, estrella mundial y musa de la moda, confirma que ya no es solo una "cantante coreana que llama la atención", sino una de las figuras centrales del diálogo actual entre la cultura pop y el lujo.