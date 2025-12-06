Search here...

Rihanna revela un lado inesperado de su vida en Barbados

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Para conmemorar el 59.º Día de la Independencia de Barbados, Rihanna ofreció a sus fans una mirada poco común a su vida como madre y mujer de familia en su isla natal. Compartió fotos íntimas que ilustran su embarazo y su vida cotidiana rodeada de sus seres queridos.

Una madre visiblemente realizada

La cantante y empresaria barbadense Rihanna, madre de tres hijos, publicó recientemente en Instagram fotos tomadas durante su tercer embarazo, presumiendo su barriguita bajo el sol caribeño. Las fotos también muestran a sus dos hijos, Riot y Rza, disfrutando de la compañía mutua, así como momentos felices con su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Una pareja muy unida

Juntos durante casi cinco años, Rihanna y A$AP Rocky comparten la alegría de este nuevo hito familiar. Su primer hijo, RZA, nació en mayo de 2022, seguido de Riot Rose en agosto de 2023 y, finalmente, Rocki Irish, en septiembre de 2025. A$AP Rocky habló recientemente sobre la adaptación de sus hijos a la llegada de su hermanita con gran amor y paciencia.

Un conmovedor regreso a sus raíces

Estas imágenes también reflejan el regreso de Rihanna a sus raíces, celebrando la cultura y la historia barbadenses a la vez que fortalecen los lazos familiares. Este lado íntimo la humaniza ante sus fans y la convierte en una figura inspiradora, redefiniendo su imagen pública a través de la maternidad.

A través de estas imágenes sinceras y luminosas, Rihanna nos recuerda que, más allá de su estatus de icono mundial, mantiene un profundo apego a su isla y a su familia. Al compartir estos tiernos momentos, ofrece un conmovedor testimonio de su equilibrio entre la vida pública y privada. Este regreso a sus raíces, impregnado de sencillez y autenticidad, confirma una vez más la fuerza y la sensibilidad de alguien que sigue inspirando mucho más allá de Barbados.

Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
