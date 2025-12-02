Rita Ora enciende la alfombra roja con un atrevido vestido de segunda piel

La cantante, modelo y actriz kosovar-británica Rita Ora recientemente llamó la atención en los premios de moda 2025 en Londres, apareciendo en la alfombra roja con un vestido plateado ultra ajustado con un atrevido escote pronunciado.

Un vestido con un brillo llamativo.

El vestido elegido por Rita Ora fue un diseño entallado de Ralph Lauren que se ajustaba elegantemente a sus curvas. La textura satinada y el brillo metálico capturaban la luz con cada movimiento, mientras que la abertura alta aportaba un toque de glamour discreto, perfecto para una noche de prestigio. Rita Ora completó este impactante look con un elegante moño de bailarina que realzaba sus discretas joyas y maquillaje, que incluía ojos ahumados y labios en rosa intenso. Este conjunto cohesivo demostró su impecable estilo y seguridad en la alfombra roja.

Una presencia destacada en un evento emblemático

Los Premios de la Moda son un evento imprescindible en la industria de la moda, que honra a diseñadores y talentos emergentes. El look de Rita Ora, ya reconocido por sus elecciones audaces y a menudo vanguardistas, fue ampliamente aclamado como uno de los más memorables de la ceremonia de 2025. Su conjunto cautivó tanto a la crítica como al público, encarnando a la perfección el espíritu del evento. No solo consolidó su reputación como pionera del estilo, sino que también generó numerosos debates en redes sociales, donde fue calificado como un "verdadero momento de la moda".

Con esta deslumbrante aparición, Rita Ora confirma una vez más su estatus como icono de estilo, capaz de combinar audacia y elegancia. Entre glamour y seguridad, demuestra que la alfombra roja es un verdadero paraíso donde llama la atención con su carisma y su innato sentido del estilo.