Search here...

Rita Ora enciende la alfombra roja con un atrevido vestido de segunda piel

Fabienne Ba.
@ritaora/Instagram

La cantante, modelo y actriz kosovar-británica Rita Ora recientemente llamó la atención en los premios de moda 2025 en Londres, apareciendo en la alfombra roja con un vestido plateado ultra ajustado con un atrevido escote pronunciado.

Un vestido con un brillo llamativo.

El vestido elegido por Rita Ora fue un diseño entallado de Ralph Lauren que se ajustaba elegantemente a sus curvas. La textura satinada y el brillo metálico capturaban la luz con cada movimiento, mientras que la abertura alta aportaba un toque de glamour discreto, perfecto para una noche de prestigio. Rita Ora completó este impactante look con un elegante moño de bailarina que realzaba sus discretas joyas y maquillaje, que incluía ojos ahumados y labios en rosa intenso. Este conjunto cohesivo demostró su impecable estilo y seguridad en la alfombra roja.

Una presencia destacada en un evento emblemático

Los Premios de la Moda son un evento imprescindible en la industria de la moda, que honra a diseñadores y talentos emergentes. El look de Rita Ora, ya reconocido por sus elecciones audaces y a menudo vanguardistas, fue ampliamente aclamado como uno de los más memorables de la ceremonia de 2025. Su conjunto cautivó tanto a la crítica como al público, encarnando a la perfección el espíritu del evento. No solo consolidó su reputación como pionera del estilo, sino que también generó numerosos debates en redes sociales, donde fue calificado como un "verdadero momento de la moda".

Con esta deslumbrante aparición, Rita Ora confirma una vez más su estatus como icono de estilo, capaz de combinar audacia y elegancia. Entre glamour y seguridad, demuestra que la alfombra roja es un verdadero paraíso donde llama la atención con su carisma y su innato sentido del estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
Article précédent
"Un físico increíble": a los 60 años, Elizabeth Hurley demuestra que la belleza no tiene límite de edad

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Un físico increíble": a los 60 años, Elizabeth Hurley demuestra que la belleza no tiene límite de edad

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley sigue deslumbrando y generando revuelo en redes sociales. Recientemente compartió...

Ariana Grande responde a las críticas sobre su cuerpo y su mensaje es divisivo.

La cantautora estadounidense Ariana Grande ha vuelto a denunciar los incesantes comentarios sobre su apariencia, considerada "demasiado delgada"...

A sus 43 años, esta actriz revela su barriguita de embarazada en la alfombra roja

Sienna Miller sorprendió a todos recientemente en los Premios de Moda 2025 en el Royal Albert Hall de...

A sus 44 años, Jessica Alba causa sensación en la playa

La actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba compartió recientemente una serie de fotos familiares para el Día de...

Halle Berry (59) aparece sin maquillaje en camisón

Conocida por su elegancia y carisma en la alfombra roja, Halle Berry ha vuelto a cautivar a sus...

Anya Taylor-Joy deslumbra con un vestido dorado en la alfombra roja

La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy, miembro del jurado del 22.º Festival Internacional de Cine de Marrakech, cautivó recientemente...

© 2025 The Body Optimist