Search here...

"Eres impresionante": Las fotos de esta actriz estadounidense en Tailandia causan revuelo

Anaëlle G.
@victoriajustice/Instagram

Victoria Justice, ex estrella de la comedia estadounidense "Victorious", causó sensación en redes sociales con sus fotos de vacaciones en Koh Samui, Tailandia. Con el simple título "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" , la colección de fotos obtuvo más de 250.000 "me gusta", celebrando su belleza natural junto a una piscina infinita.

Piscina infinita Paradise

En la imagen principal, la actriz y cantautora estadounidense posa junto a una piscina turquesa. Luego, vestida con un colorido conjunto de rayas y una camisa blanca ancha y abierta, con el pelo recogido en un moño alto y gafas de sol, disfruta de una bebida. Su manicura dorada y sus delicados pendientes completan este elegante look vacacional.

La publicación alterna entre vistas de la playa al atardecer, coloridos platos tailandeses, jugos exóticos y poses relajadas. Desde la playa prístina hasta los cocoteros, Victoria captura la esencia del lujo tropical sin perder autenticidad y resplandor.

Fans en total asombro

Una cuenta de fans elogia "la perfección de la piscina, la brisa marina y la serena confianza". Las reacciones llueve: "¡Haces que Tailandia sea aún más hermosa!" , "¡Estoy viviendo indirectamente!" , "¡Sublime!". Otros se suman: "Esta luz es increíble", "Parece una postal viviente", "¿Cómo logras estar tan radiante?". Emojis de sol, olas y corazones inundan la publicación, mientras que los fans ya claman por la dirección secreta de la villa y la marca de su apartamento de dos habitaciones.

En cuestión de horas, las fotos de Victoria Justice acumularon miles de "me gusta" y fueron compartidas. Algunos la describieron como "la personificación del sol", mientras que otros elogiaron su "elegancia natural y sin esfuerzo". Con reflejos turquesa, piel dorada y una sonrisa serena, las imágenes parecían detener el tiempo.

Victoria Justice combina brillantemente series, música y momentos espontáneos en la playa. Estas imágenes tailandesas son un recordatorio de su encanto atemporal, que sigue cautivando al público.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
A sus 51 años, Penélope Cruz ilumina Londres con un escultural vestido negro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 51 años, Penélope Cruz ilumina Londres con un escultural vestido negro

La actriz española Penélope Cruz, actualmente en promoción de la película "¡La Novia!", dirigida por Maggie Gyllenhaal, incendió...

Serena Williams brilla en un raro vídeo con su hija, luciendo un vestido de suéter.

Serena Williams compartió recientemente un reel de Instagram mostrando dos conjuntos y un momento dulce con su hija...

Con un look "natural", Adriana Lima incendia las redes sociales

Adriana Lima, modelo brasileña y famosa embajadora de la marca Victoria's Secret, ha causado recientemente sensación con un...

En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

En la alfombra roja, los atuendos suelen planificarse meticulosamente. En los Premios César 2026, la actriz francesa Leïla...

Premios César 2026: Isabelle Adjani llama a los hombres a "defender a las mujeres"

El 26 de febrero de 2026, en el Olympia, Isabelle Adjani protagonizó uno de los momentos más memorables...

A sus 38 años, esta actriz habla sobre sus dificultades con la lactancia y los desafíos de ser madre primeriza.

La actriz, cantautora, escritora, estilista y productora estadounidense Hilary Duff habla con franqueza sobre sus dificultades con la...

© 2025 The Body Optimist